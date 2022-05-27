سياسة
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"أغرقتها بالقروض".. ألمانيا تحذر من تزايد نفوذ الصين في إفريقيا
حذّر المستشار الألماني أولاف شولتس، يوم الجمعة، من تزايد نفوذ الصين في بلدان إفريقيا الفقيرة عبر منحها قروضاً تعجز عن سدادها، مشيراً إلى أن ذلك يمكن أن يغرق العالم بأزمة مالية جديدة.
"أغرقتها بالقروض".. ألمانيا تحذر من تزايد نفوذ الصين في إفريقيا
الصين ترفض الانتقادات مشددة على أن القروض التي منحتها ترمي إلى الحد من الفقر / AP
27 مايو 2022

حذّر المستشار الألماني أولاف شولتس، يوم الجمعة، من أن القروض التي تمنحها الصين منذ سنوات إلى بلدان فقيرة، خصوصاً في إفريقيا، تشكل "خطراً جدياً" يمكن أن يغرق العالم في أزمة مالية جديدة.

وقال شولتس "يوجد حقاً خطر جدي" من أن تنجم أزمة مالية في "دول الجنوب عن قروض منحتها الصين عالمياً من دون أن تتمتع باطّلاع شامل عليها لكثرة الجهات الضالعة فيها".

وتابع "هذا الأمر قد يغرق لاحقاً الصين ودول الجنوب في أزمة اقتصادية ومالية كبرى" مشدداً على أن "بقية دول العالم لن تكون بمنأى عنها"، مضيفاً أن هذا الأمر يثير "قلقاً جدياً".

جاءت تصريحات المستشار الألماني خلال ندوة نظّمت في شتوتغارت ضمن فعاليات "يوم الكاثوليك في ألمانيا"، قال فيها أحد المتحدثين إن أوروبا وقفت جانباً بينما ضخّت الصين أموالاً لبناء طرق وجامعات في إفريقيا، مما عزّز نفوذ بكين في القارة.

ويتّهم معارضون للسياسة الصينية بكين بإغراق بلدان منخفضة الدخل بالديون عبر منحها قروضاً ضخمة لا قدرة لها على سدادها.

لكن بكين ترفض هذه الانتقادات مشددة على أن القروض التي قدمتها ترمي إلى الحد من الفقر.

وأشار شولتس إلى أنه يحض الصين على الانضمام إلى نادي باريس للمقرضين الذي يحدد شروط التعامل مع بلدان تواجه صعوبات مالية.

وقال المستشار الألماني "أحد طموحاتنا الكبرى يكمن في أن تنضم إلينا الصين بصفتها بلداً يقدّم الكثير من القروض بطرق جديدة".

وأشار شولتس إلى مبادرة "البوابة العالمية" للاتحاد الأوروبي التي أُعلن عنها مؤخراً والرامية إلى التصدي لنفوذ الصين.

من خلال هذه المبادرة يسعى الاتحاد الأوروبي إلى استثمار أكثر من 150 مليار يورو في إفريقيا، في مجالات عدة تشمل الطاقة المتجددة والنقل وإنتاج اللقاحات والتعليم.

وينظر إلى هذه الخطة على أنها رد على مبادرة "الحزام والطريق"، وهو مشروع الصين الرئيسي لتوسيع البنية التحتية وتقدر قيمته بنحو تريليون دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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