سياسة
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إيران "تتحفظ" على ناقلتي نفط يونانيتين بالخليج وأثينا تتهمها بالقرصنة
تحفظ الجيش الإيراني على ناقلتي نفط ترفعان العلم اليوناني، في أعقاب احتجاز الأخيرة ناقلة نفط إيرانية والسماح للولايات المتحدة بمصادرة نفطها. من جانبها اتهمت الخارجية اليونانية إيران الجمعة بممارسة "القرصنة".
إيران "تتحفظ" على ناقلتي نفط يونانيتين بالخليج وأثينا تتهمها بالقرصنة
قبل يومين احتجزت اليونان ناقلة نفط إيرانية وسمحت للولايات المتحدة بمصادرة نفطها الخام / AP
27 مايو 2022

تحفظ الجيش الإيراني، الجمعة، على ناقلتي نفط ترفعان العلم اليوناني، عقب احتجاز أثينا ناقلة نفط إيرانية والسماح للولايات المتحدة بمصادرة نفطها الخام.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، تحفظ الجيش على ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج.

وأرجع الجيش هذه الخطوة إلى ارتكاب الناقلتين "خروقات وانتهاك القواعد البحرية"، حسب المصدر ذاته.

ولم يشر الحرس الثوري في التصريحات التي نقلتها "تسنيم" إلى قيام اليونان قبل يومين، باحتجاز ناقلة نفط إيرانية والسماح للولايات المتحدة بمصادرة نفطها الخام.

وفي وقت سابق من الجمعة، كانت وكالة "نور" التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، كشفت عن قيام الجيش بالتحفظ على ناقلتي النفط اليونانيتين "دلتا بوسيدون" و"برودنت وورير".

وقالت إن التحفظ على الناقلتين جاء على خلفية قرار طهران باتخاذ "إجراءات عقابية" ضد اليونان بعد أن احتجزت ناقلة نفط إيرانية وسمحت للحكومة الأمريكية بمصادرة نفطها الخام.

اتهامات بالقرصنة

في المقابل اتهمت وزارة الخارجية اليونانية إيران الجمعة بممارسة "القرصنة" بعدما أعلنت طهران احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج.

وقالت الخارجية في بيان إن "هذه الأفعال هي بمثابة قرصنة"، داعية المواطنين اليونانيين إلى تجنب التوجه إلى إيران.

وأكدت أثينا أن مروحيات تابعة للبحرية الإيرانية أنزلت عناصر مسلحين على متن الناقلتين في وقت سابق الجمعة.

وأوضحت الخارجية أن إحدى الناقلتين "دلتا بوسايدون" كانت تبحر في المياه الدولية، فيما الثانية التي لم تذكر اسمها كانت موجودة قرب السواحل الإيرانية.

وأضافت أن تسعة يونانيين ضمن طاقمي السفينتين، رافضة تحديد عدد البحارة الآخرين على متنهما.

وتابعت أن السلطات اليونانية أبلغت الاتحاد الأوروبي والمنظمة البحرية الدولية بالحادث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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