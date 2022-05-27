قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن الانتصار الذي حققته أذربيجان عبر استعادة إقليم "قره باغ" من أرمينيا، له مكانة مهمة في تاريخ منطقة القوقاز.

جاء ذلك خلال لقاء مع نظيره الأذربيجاني ذاكر حسنوف، الجمعة، على هامش زيارته لباكو برفقة رئيس الأركان يشار غولر، وقادة القوات البرية والبحرية والجوية.

ترأس الوزيران أقار وحسنوف اجتماعاً لوفدي البلدين عقب مراسم استقبال عسكرية جرت في مقر وزارة الدفاع الأذربيجانية، حسب مراسل الأناضول.

وأشاد الوزير أقار في كلمته خلال الاجتماع بروابط الصداقة والأخوة القائمة بين البلدين اللذين يواصلان التعاون انطلاقاً من مبدأ "شعب واحد في دولتين".

وشدّد على أن الدعم التركي لأذربيجان سيستمر في المرحلة القادمة كما كان في السابق، كما ستتواصل المناورات والتمرينات العسكرية بين جيشي البلدين.

وأضاف: "انتصار قره باغ يتمتع بمكانة مهمة جداً في تاريخ القوقاز".

من جهته، عبّر حسنوف عن سعادته بزيارة أقار وقادة القوات في الجيش التركي إلى باكو.

وأعرب عن شكره لأقار حيال الدعم الذي تقدمه تركيا من أجل تحديث القوات المسلحة الأذربيجانية.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً، توصلت أذربيجان وأرمينيا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، نص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.