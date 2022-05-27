سياسة
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"يعزز معاداة السامية".. واشنطن تحتج على قانون عراقي يجرم التطبيع مع إسرائيل
أعربت الولايات المتحدة عن انزعاجها الشديد جراء تصويت البرلمان العراقي لصالح قانون يجرم تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ورأت فيه تناقضاً صارخاً مع المسارات التي اتخذها جيران العراق تجاه تل أبيب.
"يعزز معاداة السامية".. واشنطن تحتج على قانون عراقي يجرم التطبيع مع إسرائيل
الولايات المتحدة تدين بشدة قانوناً جديداً في العراق يجرم تطبيع العلاقات مع إسرائيل / AA
27 مايو 2022

أدانت الولايات المتحدة بشدة تشريعاً جديداً صدر في العراق يُجرم تطبيع العلاقات مع إسرائيل، محذرة من تزايد بيئة معاداة السامية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صدر بعد ساعات من تصويت البرلمان العراقي أمس الخميس، إن هذا القانون "فضلاً عن تهديده حرية التعبير وتعزيزه بيئة معاداة السامية، يتعارض بشكل صارخ مع التقدم الذي حققه جيران العراق في بناء الجسور وتطبيع العلاقات مع إسرائيل".

وأضاف البيان، الصادر عن المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، أن الولايات المتحدة ستظل "شريكاً قوياً لا يلين في دعم إسرائيل، بما في ذلك مساعيها نحو تعزيز العلاقات مع جيرانها أملاً في سلام ورخاء أكبر للجميع".

وصوّت أعضاء مجلس النواب العراقي الخميس لصالح مقترح قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل وسط أجواء احتفالية.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن التصويت على هذا القانون المقدم من اللجنة القانونية جرى بإجماع الحاضرين.

وأوضح المصدر ذاته أن القانون يهدف إلى الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق، نظراً إلى الخطورة الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع "الكيان الصهيوني" المحتل أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أيّة علاقة معه.

وأضاف أنه يستهدف قطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أي نوع من أنواع العلاقات مع "الكيان الصهيوني"، ووضع عقاب رادع بحقه، والحفاظ على وحدة الصف بين أبناء الشعب وهويته الوطنية والإسلامية.

ومنذ الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول 2021، لم يتمكن البرلمان العراقي من الانعقاد بشأن أي قضية أخرى، بما في ذلك انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومته الخاصة.

ولم يعترف العراق أبداً بدولة إسرائيل منذ تأسيسها عام 1948، ولا يستطيع المواطنون العراقيون والشركات زيارة إسرائيل، لكن القانون الجديد يذهب إلى أبعد من ذلك، إذ يُجرم على وجه الخصوص أي محاولات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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