سياسة
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إثيوبيا تستعد للملء الثالث لسد النهضة وتحذيرات من العواقب على مصر والسودان
أعلن مسؤول إثيوبي أن بلاده تستعد لبدء عملية الملء الثالث لسد "النهضة" قريباً، محذّراً من عواقب ذلك على كل من مصر والسودان.
إثيوبيا تستعد للملء الثالث لسد النهضة وتحذيرات من العواقب على مصر والسودان
  إثيوبيا تستعد لملء سد "النهضة" ومسؤول يحذّر من العواقب على مصر والسودان   / Reuters
27 مايو 2022

أعلن مسؤول إثيوبي، الجمعة، أن عملية الملء الثالث لسد "النهضة" ستكون في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول المقبلين.

جاء ذلك على لسان مدير مشروع السد، كيفلي هورو، في تصريحات لقناة "العربية" السعودية، أشار فيها إلى "احتمال تضرر مصر والسودان من عملية الملء".

وقال هورو إن إثيوبيا "لن تسمح بوقف تشييد هذا المشروع، ولن تفعل ذلك ولن تسمح بتعطيله"، داعياً القاهرة والخرطوم إلى "التحلي بالعقلانية".

وأضاف: "من المؤكد أن الملء سيكون في موسم الأمطار المقبل، وهذا سيكون في أغسطس وسبتمبر المقبلين"، مؤكداً أنه "يستحيل وقف الملء فنياً".

ولم يصدر تعليق فوري من مصر والسودان حول تصريحات المسؤول الإثيوبي.

وبينما تتجمد المفاوضات الثلاثية منذ نحو عام، تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، غير أن إثيوبيا ترفض ذلك وتؤكد أن سدها الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد لا يستهدف الإضرار بأحد.

ونفذت إثيوبيا الملء الثاني في يوليو/تموز 2021، بعد عام من آخر مماثل، وسط رفض مصري سوداني باعتبار ذلك "إجراءات أحادية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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