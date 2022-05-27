يقاضي أحد المستثمرين في تويتر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، ومنصة تويتر بشأن كيفية التعامل مع عرض ماسك لشراء الشركة، الذي بلغ 44 مليار دولار.

وتتهم الدعوى رئيس شركة تسلا، بأنه خالف القوانين التجارية لولاية كاليفورنيا بأكثر من طريقة، و"التصرف بشكل غير مشروع" عبر "إصداره بيانات خاطئة وتلاعبه بالسوق، والذي خلق فوضى في المقر الرئيسي لتويتر في سان فرانسيسكو".

وتقل قيمة أسهم تويتر بحوالي 27% عن القيمة التي عرضها ماسك للسهم والتي وصلت إلى 54.20 دولار.

ورفع الدعوى الجماعية في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، هذا الأسبوع، المستثمر ويليام هيريسنياك، الذي أوضح أنه يتصرف "نيابة عن نفسه وجميع الأشخاص الآخرين الذين في الوضع نفسه".

وزعمت دعوة هيريسنياك، أن ماسك استفاد مالياً من تأخير الإفصاح عن حصته الكبيرة في تويتر، وخطته ليصبح عضواً في مجلس إدارة الشركة.

كما زعمت أن العديد من التغريدات التي نشرها ماسك، على تويتر ولديه أكثر من 95 مليون متابع، كانت "مضللة".

وتضمنت تغريدة لماسك أن عرضه للاستحواذ على تويتر كان معلقاً بسبب شكوكه بشأن عدد "الحسابات المزيفة" على المنصة.

وتقول الدعوى إن تغريدته في الثالث عشر من مايو/أيار، "شكلت محاولة للتلاعب بالسوق للتأثير على أسهم تويتر لأنه علم بالحسابات المزيفة".

وتكهن المحللون بأن ماسك ربما كان يبحث عن طرق لخفض عرض الاستحواذ أو الابتعاد عن الصفقة.

ووفق تصريح فرانك بوتيني، أحد المحامين والذي يمثل مستثمري تويتر في الدعوى القضائية ، لـBBC الجمعة، إن الدعوى رُفعت لأن ماسك "يواصل الانتقاص من الشركة التي يريد شراءها مقابل 44 مليار دولار في محاولة لإعادة التفاوض على سعر الشراء" .

وقال بوتيني: "إن الشكوى التي قدمناها في سان فرانسيسكو تسعى إلى تحميل ماسك المسؤولية عن سلوكه غير القانوني".