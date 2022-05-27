سياسة
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اتصلوا بالطوارئ دون جدوى.. أمريكا تقرّ بفشل الشرطة بالتعامل مع مذبحة تكساس
أقرت السلطات الأمريكية بفشل الشرطة في التعامل مع منفّذ مذبحة تكساس التي راح ضحيتها 19 طفلاً واثنان من المعلمين، كاشفة تفاصيل جديدة تتعلق بالقضية.
اتصلوا بالطوارئ دون جدوى.. أمريكا تقرّ بفشل الشرطة بالتعامل مع مذبحة تكساس
اتصلوا بالطوارئ دون جدوى.. أمريكا تقرّ بفشل الشرطة بالتعامل مع مذبحة تكساس    / AA
27 مايو 2022

قالت السلطات الأمريكية، الجمعة، إن أطفالاً مذعورين اتصلوا برقم الطوارئ 911 ست مرات على الأقل من فصل في مدرسة في ولاية تكساس شهدت مذبحة وناشدوا الشرطة التدخل بينما انتظر نحو 20 شرطياً في الخارج لما يقرب من ساعة قبل دخول الفصل وقتل المسلح.

وقال الكولونيل ستيفن ماكرو مدير إدارة السلامة العامة في تكساس إن طفلين على الأقل اتصلا بخدمة الطوارئ 911 من فصول الصف الرابع الابتدائي إثر دخول المسلح الذي يدعى سلفادور راموس (18 عاماً) ببندقية نصف آلية من طراز (إيه.آر-15) ليقتل 19 طفلاً واثنين من المعلمين.

وأضاف ماكرو أن قائد فرقة الشرطة في المنطقة في يوفالدي بتكساس اعتقد أن راموس متحصن في الداخل وأن الأطفال لم يعودوا في خطر مما منح الشرطة وقتاً للاستعداد.

وتابع قائلاً "بالطبع عندما أجلس الآن بهدوء أرى أن القرار لم يكن صائباً.. كان قراراً خاطئاً".

وأظهرت تسجيلات فيديو نشرت أمس الخميس أولياء أمور في حالة من الهياج خارج المدرسة وهم يتوسلون للشرطة اقتحام المبنى خلال الهجوم لدرجة أن الشرطة اضطرت إلى تقييد بعضهم.

وتوصي بروتوكولات التعامل الأمنية المعيارية للشرطة في حالة التعامل مع مطلق نار نشط في مدرسة بالتعامل معه دون تأخير وهو ما اعترف به ماكرو اليوم الجمعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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