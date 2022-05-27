سياسة
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بلينكن يشدد على أهمية الانتهاء من التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة
صرحت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن، شدد لنظيره الإسرائيلي على أهمية الانتهاء من التحقيق في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة. وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت أن تحقيقها أظهر أن جندياً إسرائيلياً قتل شيرين عمداً فيما نفت إسرائيل الاتهام.
بلينكن يشدد على أهمية الانتهاء من التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة
كانت السلطة الفلسطينية أعلنت الخميس أن تحقيقها أظهر أن جندياً إسرائيلياً قتل شيرين عمداً بالرصاص / Reuters
27 مايو 2022

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث الجمعة إلى نظيره الإسرائيلي يائير لابيد وشدد على أهمية الانتهاء من التحقيق الذي تجريه إسرائيل في مقتل صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة.

وأضافت الوزارة في بيان "الوزير بلينكن شدد على أهمية استكمال التحقيقات في مقتل الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة".

وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت، الخميس، أن تحقيقها أظهر أن جندياً إسرائيلياً قتل شيرين عمداً بالرصاص. ونفت إسرائيل الاتهام وقالت إنها تواصل تحقيقاتها الخاصة.

وقُتلت شيرين أبو عاقلة في 11 مايو/أيار، بالرصاص أثناء تغطيتها مداهمة للجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وكانت ترتدي خوذة وسترة واقية كُتب عليها بوضوح كلمة "صحافة".

وهاجم أفراد من الشرطة الإسرائيلية في 13 مايو/أيار، المشيعين الفلسطينيين الذين كانوا يشاركون في جنازتها ويحملون نعشها قبل أن يسير الآلاف بنعشها عبر شوارع القدس القديمة وسط حالة من الحزن والغضب على مقتلها.

وقال الجيش الإسرائيلي من قبل إنها ربما تكون قُتلت عرضاً برصاص أحد جنودها أو برصاص مسلح فلسطيني في تبادل لإطلاق النار.

وقال النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب للصحفيين أمس الخميس إن التحقيق أثبت عدم وجود مسلحين فلسطينيين قرب أبو عاقلة وقت مقتلها.

وغطت أبو عاقلة الشؤون الفلسطينية وشؤون الشرق الأوسط لأكثر من عقدين لقناة تلفزيون الجزيرة القطرية التي تقول إن إسرائيل قتلت المراسلة المخضرمة، وإنها ستحيل ملف القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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