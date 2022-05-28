سياسة
2 دقيقة قراءة
مسؤول أمريكي: الناقلتان اليونانيتان اختُطفتا قبل انجرافهما للمياه الإيرانية
أفادت تقارير إعلامية نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وأجنبيين بأن البحرية الإيرانية احتجزت ناقلتَي نفط يونانيتين، رداً على احتجاز أثينا قبل يومين ناقلة إيرانية والسماح للولايات المتحدة بمصادرة الخام منها.
مسؤول أمريكي: الناقلتان اليونانيتان اختُطفتا قبل انجرافهما للمياه الإيرانية
تقارير: الناقلتان اليونانيتان اختطفتا قبل انجرافهما إلى المياه الإيرانية
28 مايو 2022

كشف مسؤول دفاعي أمريكي أن ناقلتي النفط اليونانيتين "تعرضتا للاختطاف ثم انجرفتا" بالفعل باتجاه المياه الإقليمية الإيرانية.

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" عن المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته قوله: "يبدو أن السفينتين اقتربتا من المياه الإقليمية الإيرانية الجمعة، لكن لم يدخلا إليها إلا بعد تعرضهما للاختطاف".

وأضاف: "بعد الاختطاف انجرفت السفينتان إلى المياه الإيرانية"، مشيراً إلى أن السفينتين لم "تصدرا أي استغاثة أو طلب مساعدة".

وأشار أيضاً إلى أن أجهزة التعقب الخاصة بالسفينتين "توقفت" خلال الحادث.

وفي وقت سابق الجمعة تحفَّظ الجيش الإيراني على ناقلتي نفط ترفعان العلم اليوناني، بعد يومين من احتجاز أثينا ناقلة نفط إيرانية والسماح للولايات المتحدة بمصادرة نفطها الخام.

وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيان على موقعه الإلكتروني تحفُّظ الجيش على ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج، علي خلفية ارتكاب الناقلتين "خروقات وانتهاك القواعد البحرية".

وفي هذا السياق أشارت الخارجية اليونانية إلي تعرض ناقلتيها للاختطاف من قبل مسلحين.

وجاء في بيان للوزارة أن "مروحية إيرانية هبطت في وقت سابق من اليوم على سطح الناقلة دلتا بوسيدون التي ترفع العلم اليوناني في المياه الدولية على بعد نحو 22 ميلاً بحرياً قبالة سواحل إيران".

وقالت الخارجية اليونانية إن بعد هبوط تلك المروحية "أخذ مسلحون طاقم الناقلة أسيراً"، مضيفة أن اثنين من اليونانيين كانا من بين الطاقم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us