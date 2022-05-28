نشر رئيس الشيشان المدعوم من الكرملين تسجيلاً مصوراً حذّر فيه من أن بولندا قد تلقى نفس مصير أوكرانيا.

وقال رمضان قديروف في التسجيل المصور الذي نشره على صفحته الرسمية على تطبيق تيليغرام إن أوكرانيا "صفقة منتهية"، مضيفاً: ”إذا أُصدر أمر بعد أوكرانيا، فسنعرض لكم (بولندا) ما الذي صنعتم منه في ست ثوانٍ”.

وحثّ قديروف لاحقاً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على "أن يعود في نهاية المطاف إلى رشده ويقبل الشروط التي عرضها رئيسنا (فلاديمير بوتين)".

واستخدم قديروف وسائل التواصل الاجتماعي مراراً للتفاخر بأداء المقاتلين الشيشان ضد القوات الأوكرانية، وللإدلاء بتصريحات أخرى حول الحرب في أوكرانيا.

وقدمت بولندا المتاخمة لحدود أوكرانيا أسلحة ومساعدات أخرى لجارتها منذ هجوم روسيا على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، كما استقبلت ملايين اللاجئين الأوكرانيين.