سياسة
1 دقيقة قراءة
"صفقة منتهية".. زعيم الشيشان يحذّر من أن بولندا قد تلقى نفس مصير أواكرانيا
حذر رئيس الشيشان رمضان قديروف المدعوم من الكرملين في تسجيل مصور بولندا من أنها قد تلقى نفس مصير أوكرانيا.
"صفقة منتهية".. زعيم الشيشان يحذّر من أن بولندا قد تلقى نفس مصير أواكرانيا
قديروف: إذا أُصدر أمر بعد أوكرانيا فسنعرض لكم (بولندا) ما الذي صنعتم منه في ست ثوانٍ / AP
28 مايو 2022

نشر رئيس الشيشان المدعوم من الكرملين تسجيلاً مصوراً حذّر فيه من أن بولندا قد تلقى نفس مصير أوكرانيا.

وقال رمضان قديروف في التسجيل المصور الذي نشره على صفحته الرسمية على تطبيق تيليغرام إن أوكرانيا "صفقة منتهية"، مضيفاً: ”إذا أُصدر أمر بعد أوكرانيا، فسنعرض لكم (بولندا) ما الذي صنعتم منه في ست ثوانٍ”.

وحثّ قديروف لاحقاً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على "أن يعود في نهاية المطاف إلى رشده ويقبل الشروط التي عرضها رئيسنا (فلاديمير بوتين)".

واستخدم قديروف وسائل التواصل الاجتماعي مراراً للتفاخر بأداء المقاتلين الشيشان ضد القوات الأوكرانية، وللإدلاء بتصريحات أخرى حول الحرب في أوكرانيا.

وقدمت بولندا المتاخمة لحدود أوكرانيا أسلحة ومساعدات أخرى لجارتها منذ هجوم روسيا على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، كما استقبلت ملايين اللاجئين الأوكرانيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us