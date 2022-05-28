صرّح رئيس أوروغواي لويس لاكايه بو أنّ بلاده أخطأت في إقرار قانون تشريع الماريغوانا وبيعها الذي يتيح للدولة أن تكون جزءاً من هذه التجارة، كما جاء في مقابلة بثّتها "BBC" الجمعة.

وكانت أوروغواي أوّل بلد في العالم يشرّع بيع الماريغوانا وإنتاجها عام 2013 في عهد الرئيس اليساري خوسيه موخيكا الذي رأى في القانون سبيلاً لإبعاد مواطنيه عن شبكات الاتجار بالمخدرات.

ومنذ ذلك الحين يُسمح بثلاثة طرق للحصول على القنب، إما زراعته في المنزل للاستهلاك الفردي وإما الانتماء إلى تعاونيات خاصة لزراعته وإما شراؤه من الصيدليات، وذلك تحت رقابة الدولة.

وتبيع عشرات الصيدليات القنّب بسعر 10 دولارات تقريباً لكلّ خمسة غرامات، وهو سعر تنافسيّ نسبة إلى أسعار السوق السوداء.

لكن بالنسبة إلى الرئيس الحالي اليميني الوسطي، على الدولة ألا تكون جزءاً من عملية زراعة "المخدرات" أو بيعها لأنّها "غير مربحة".

وقال لاكايه: "ارتكبنا خطأ"، مضيفاً أنّ النظام ساري المفعول و"من الصعب تغييره بين ليلة وضحاها".