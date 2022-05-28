سياسة
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الرئيس أردوغان يصل إلى أذربيجان وعلييف يلتقي وزير الدفاع التركي
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت إلى العاصمة الأذربيجانية باكو تلبية لدعوة نظيره إلهام علييف. وعقد الرئيس الأذربيجاني في وقت سابق اجتماعاً مع وزير الدفاع التركي خلوصي أقار والوفد المرافق.
الرئيس أردوغان يصل إلى أذربيجان وعلييف يلتقي وزير الدفاع التركي
الرئيس التركي يجري زيارة إلى أذربيجان / AA
28 مايو 2022

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت إلى العاصمة الأذربيجانية باكو تلبية لدعوة نظيره إلهام علييف.

وكان في استقبال الرئيس التركي بمطار حيدر علييف عدد من المسؤولين يتقدمهم نائب رئيس الوزراء يعقوب أيوبوف ونائب وزير الخارجية خلف خلفوف.

ويرافق الرئيس التركي في رحلته عقيلته أمينة وكل من وزراء الخارجية مولود جاوش أوغلو، والتعليم محمود أوزر، والزراعة والغابات وحيد كيريشجي، والنقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو.

كما ضم الوفد متحدث حزب العدالة والتنمية عمر جليك، ونائبي رئيس الحزب عمر إلري وإفكان ألا، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن.

وغادر الرئيس أردوغان مطار حيدر علييف للمشاركة في مهرجان تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء الذي يقام في باكو وينظم للمرة الأولى خارج تركيا.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس أردوغان لقاء ثنائيا مع نظيره علييف ويجتمعان على مائدة عشاء خلال الزيارة التي تأتي تزامناً مع احتفال أذربيجان بيوم استقلالها.

وتستغرق زيارة أردوغان إلى أذربيجان يوماً واحداً، وفق بيان سابق لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وفي إطار هذه الزيارة استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف السبت وزير الدفاع التركي خلوصي أقار والوفد المرافق في باكو.

وحضر اللقاء الذي جرى في القصر الرئاسي من الجانب التركي رئيس الأركان يشار غولر وقادة القوات البرية والبحرية والجوية.

كما حضر اللقاء السفير التركي لدى باكو جاهد باغجي ووزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف.

وأعرب أقار عن تهانيه بمناسبة يوم استقلال أذربيجان وأطلع الرئيس علييف على سير التعاون بين البلدين في مجال التدريب العسكري والأنشطة والتطورات المتعلقة بالصناعات الدفاعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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