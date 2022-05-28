أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت أن بلاده تدعم بقوة مسار السلام الدائم بين أذربيجان وأرمينيا.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء المقام في العاصمة الأذربيجانية باكو وينظم للمرة الأولى خارج تركيا.

وحول العلاقات بين تركيا وأذربيجان قال أردوغان: "ارتقينا بعلاقاتنا الثنائية إلى مستوى يشكّل نموذجاً يحتذى للعالم بأسره لا المنطقة فحسب".

وأضاف أردوغان: "لا أطماع لدينا في أراضي وسيادة أحد كما لا نفرط بذرة من ترابنا".

وأردف: "تركيا تدعم بقوة مساعي السلام الدائم بين أذربيجان وأرمينيا من أجل إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة".

الرئيس التركي قال أيضاً في كلمته إن "القوات الأذربيجانية حققت بطولات في حرب استعادة إقليم قره باغ".

وأشار إلى أن الصناعات الدفاعية التركية كانت أبرز مثال جرى استخدامه في هذه الساحة وباتت مثالاً يحتذى للدول الأخرى، وكان لها دور كبير في تحقيق الانتصار.

وأكد الرئيس أردوغان أن تركيا لا تطمع في أراضي دول أخرى و"لن نسمح لأحد بالمساس بسيادتها ولا بأراضيها".

وأردف: "الشعب التركي يحتفل مع أذربيجان بُعيد استقلالها ونطمح لتوسيع التضامن بين الدولتين".