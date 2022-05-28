سياسة
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روسيا تسيطر على مدينة "ليمان" وبوتين  مستعد للمساعدة في تصدير الحبوب
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موقف بلاده من تصدير الحبوب من أوكرانيا إثر مخاوف من أزمة غذاء عالمية، في حين قالت كنيسة أوكرانيا الأرثوذكسية التابعة لبطريركية موسكو إنها قطعت الروابط مع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.
روسيا تسيطر على مدينة "ليمان" وبوتين  مستعد للمساعدة في تصدير الحبوب
#IZT27 : Russian invasion of Ukraine / AFP
28 مايو 2022

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، "استعداد" بلاده للمساعدة في تصدير الحبوب "بلا قيود" من أوكرانيا، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.

وقال بوتين حسب بيان صدر عن الكرملين في ختام المكالمة، إن "روسيا مستعدة للمساعدة في إيجاد حلول من أجل تصدير الحبوب بلا قيود بما في ذلك الحبوب الأوكرانية القادمة من المرافئ الواقعة على البحر الأسود"، وذلك على خلفية المخاوف من وقوع أزمة غذائية خطيرة بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

من جهتهما طالب شولتس وماكرون من بوتين إجراء "مفاوضات مباشرة جدية" مع زيلينسكي للتوصل إلى اتفاق لوقف الغزو الروسي لأوكرانيا.

"الاستقلال الكامل" عن بطريركية موسكو

في غضون ذلك، قالت كنيسة أوكرانيا الأرثوذكسية التابعة لبطريركية موسكو، الجمعة، إنها قطعت الروابط مع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، معلنة "الاستقلال الكامل" عنها، في خطوة تاريخية مناهضة للسلطات الروحية في روسيا.

وجاء في بيان لكنيسة أوكرانيا الأرثوذكسية-بطريركية موسكو عقب جلسة حول "العدوان" الروسي "نخالف بطريرك موسكو كيريل موقفه.. حول الحرب"، معلنة "الاستقلال الكامل واستقلالية الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية".

وكانت كنيسة أوكرانيا الأرثوذكسية التابعة لبطريركية موسكو حتى الآن موالية لبطريرك روسيا، كيريل، الذي أعرب عن دعمه الصريح للحرب التي يشنّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا.

وتابع البيان "يدين المجلس، الحرب، بصفتها انتهاكاً لوصية الله -لا تقتل- ويقدم التعازي لأولئك الذين يعانون في الحرب".

وقال إن علاقات المجلس مع القيادة في موسكو "معقدة أو غائبة" منذ إعلان الأحكام العرفية في أوكرانيا.

تطورات ميدانية

ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، السيطرة على مدينة كراسني ليمان في مقاطعة دونيتسك الأوكرانية بالكامل.

وقالت الوزارة في بيان، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت مقاتلتين أوكرانيتين بمنطقتي خيرسون (جنوب) وخاركيف (شمال شرق) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف البيان أنه تم أيضاً إسقاط مروحية من طراز "مي 8" في مدينة زابوروجيه، جنوب شرقي أوكرانيا، حسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.

وذكر أن قوات دونيتسك (موالية لموسكو) تمكنت بمساندة القوات الروسية من السيطرة على مدينة كراسني ليمان بدونيتسك بالكامل.

وحسب البيان، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ودمرت صاروخ "توتشكا أو" أوكراني وسبع قذائف من راجمة الصواريخ "سميرتش" في منطقتي خاركيف وخيرسون.

كما دمرت القوات الروسية بطاريتين من طراز غراد MLRS في أوكرانيا، وقتلت أكثر من 260 من القوات الأوكرانية، وفق المصدر نفسه.

وذكر البيان أنها دمرت أيضاً بصواريخ عالية الدقة موقع قيادة اللواء الآلي 30 للقوات المسلحة الأوكرانية ومركز قيادة لواء الدفاع الإقليمي في مدينة سوليدار بدونيتسك.

ومنذ 24 فبراير/شباط الماضي، تشن روسيا هجوماً عسكرياً في جارتها أوكرانيا، ما خلف أزمة إنسانية، وأضر بقطاعي الغذاء والطاقة على مستوى العالم، ودفع عواصم عديدة إلى فرض عقوبات اقتصادية ومالية ودبلوماسية على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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