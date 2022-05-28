سياسة
2 دقيقة قراءة
في يومه الألف.. ألطون: اعتصام أمهات ديار بكر أكبر مقاومة مدنية في العالم
أعرب رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، عن دعمه لاعتصام "أمهات ديار بكر" اللواتي يطالبن باستعادة أبنائهن المخطوفين لدى تنظيم PKK الإرهابي، وذلك في اليوم الألف للاعتصام.
في يومه الألف.. ألطون: اعتصام أمهات ديار بكر أكبر مقاومة مدنية في العالم
اعتصام الأمهات أمام مقر "حزب الشعوب الديمقراطي" بولاية ديار بكر التركية دخل يومه الألف / AA
28 مايو 2022

أعرب رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، عن دعمه لاعتصام "أمهات ديار بكر" لاستعادة أبنائهن المختطفين لدى تنظيم PKK الإرهابي، واعتبره "أكبر مقاومة مدنية في العالم".

جاء ذلك خلال مشاركته عبر رسالة مصورة في ندوة بعنوان: "الاحتجاج الاجتماعي على اختطاف PKK للأطفال: أمهات ديار بكر في مواجهة PKK" عقدتها دائرة رئاسة الاتصال في مدينة لاهاي بهولندا، السبت.

وبيّن أن اعتصام الأمهات أمام مقر "حزب الشعوب الديمقراطي" بولاية ديار بكر التركية دخل يومه الألف.

وأشار ألطون إلى أن أمهات "ديار بكر" يخضن واحدة من أقوى وأكبر مقاومة مدنية في العالم لإنقاذ أطفالهن المختطفين من قبل تنظيم PKK من مستنقع الإرهاب.

وقال: "الأمهات يسطرن قصة مقاومة مباركة تتحدى الإرهاب واستمرت ألف يوم رغم كل التهديدات والضغوط من قبل بؤر الإرهاب".

كما شدد ألطون على أنهم يريدون أن يرى بعض الحلفاء الذين يدعمون التنظيم الإرهابي بشتى الطرق منذ سنوات، صرخة الأمهات ويشاهدونها ويفهمونها.

وأضاف ألطون: "دعم هذه المقاومة مهمة تقع على عاتق الجميع".

وأكد أن بلاده تتطلع من الدول الصديقة والحليفة إلى إظهار تضامن وتعاون حقيقيين في مكافحة الإرهاب.

وأطلق اسم "أمهات ديار بكر" على مجموعة من السيدات بدأن اعتصاماً في ولاية ديار بكر (جنوب شرق)، يوم 3 سبتمبر/أيلول 2019، واتسعت رقعته لاحقاً.

وفي أكثر من مناسبة أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، دعمه للمعتصمات، فضلاً عن دعم وزراء وسياسيين وفنانين وصحفيين وكُتاب ورياضيين ومنظمات مدنية ورجال دين وأفراد من فئات المجتمع كافة.

ويحظى الاعتصام أيضاً بدعم "جمعية أمهات سريبرينيتسا" في البوسنة والهرسك، وعضو البرلمان الأوروبي توماس زديتشوفسكي، وسفراء في أنقرة أجروا زيارات لولاية ديار بكر، والتقوا المعتصِمات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us