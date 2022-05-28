سياسة
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وسط أزمة اقتصادية حادة.. سريلانكا تتسلم نفطاً من روسيا
تسلّمت سريلانكا، اليوم السبت، نفطاً روسياً لاستئناف العمليات في المصفاة الوحيدة في البلاد، حسبما أعلن وزير الطاقة، علماً أن النفط الروسي قد يخضع لحظر أوروبي قريباً.
وسط أزمة اقتصادية حادة.. سريلانكا تتسلم نفطاً من روسيا
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28 مايو 2022

أعلن وزير الطاقة السريلانكي كانشانا ويجيسيكيرا، اليوم السبت، تسلّم سريلانكا نفطاً روسياً لاستئناف العمليات في المصفاة الوحيدة في البلاد.

وقال الوزير السريلانكي إنّ شحنة الخام الروسي كانت عالقة قبالة ميناء كولومبو طوال شهر إذ لم تكن سريلانكا قادرة على جمع 75 مليون دولار لتسديد ثمنها.

وأُغلقت مصفاة "سيلون بتروليوم كوربوريشن" التي تديرها الدولة، في مارس/آذار/ عقب أزمة صرف بالعملة الأجنبية في سريلانكا، ما جعل الحكومة عاجزة عن تمويل واردات النفط الخام.

وتُجري كولومبو محادثات مع موسكو لترتيب إمدادات مباشرة من الخام والفحم والديزل والوقود رغم العقوبات الأمريكية على المصارف الروسية.

وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، مع نقص حاد في السلع الأساسية وانقطاع متكرر للتيار الكهربائي تسبب في معاناة واسعة.

وقال ويجيسيكيرا لصحافيين في كولومبو: "قدّمت طلباً رسمياً إلى السفير الروسي للحصول على إمدادات مباشرة من النفط الروسي"، مضيفاً: "لن يكفي النفط الخام وحده، نحتاج أيضاً إلى منتجات نفطية مكررة".

وسيُرسل نحو 90 ألف طنّ من الخام السيبيري الخفيف إلى مصفاة سريلانكا بعدما جرى الحصول على الشحنة بضمان شركة "كورال أنيرجي" الوسيطة والتي مقرّها في دبي.

ولفت وزير الطاقة السريلانكي إلى أنّ "الخام السيبيري ليس الأفضل لمصفاة سيلون بتروليوم كوربوريشن، التي تعمل بشكل أفضل بالخام الإيراني الخفيف، لكن لم يكن أي مورّد آخر مستعداً لتمديد الخط الائتماني".

وتسببت الأزمة الاقتصادية السريلانكية في وقوع اضطرابات سياسية. وكانت سريلانكا قد أعلنت، الشهر الماضي، أنّها ستتخلّف عن سداد مجموع ديونها الخارجية البالغة قيمتها 51 مليار دولار، بانتظار خطة إنقاذ من جانب صندوق النقد الدولي، في وقت تعاني البلاد نقصاً في العملات الأجنبية، وتواجه أسوأ ركود في تاريخها.

ومنذ أيام، أعلن حاكم المصرف المركزي في سريلانكا ناندلال ويراسينغه أنّه "لن يكون هناك مدفوعات لخدمة الديون قبل أن تتمكن سريلانكا من إعادة هيكلة ديونها الخارجية البالغة قيمتها 51 مليار دولار".

وتشهد سريلانكا انقطاعاً مستمراً للكهرباء لفترات تصل إلى 13 ساعة في اليوم، كما تشهد نقصاً في السلع ومستوىً مرتفعاً من التضخم، وذلك بعد أن خفضت البلاد قيمة عملتها الشهر الماضي، قبل محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قروض.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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