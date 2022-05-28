يخوض ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، السبت، نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2021-2022، على ملعب "سان دوني" بالعاصمة الفرنسية باريس.

ومثلما تتطلع الجماهير لمشاهدة المباراة بفارغ الصبر ومعرفة من سيتوج باللقب، فإن الأنظار أيضاً تتوجه إلى الأرباح المالية التي سيُحققها البطل والوصيف أيضاً.

ووفقاً للنظام المالي الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا، فإن أي فريق يُشارك في دور المجموعات سيضمن تحقيق حوالي 17 مليون يورو، ومع كل فوز يحققه يضمن الفريق 3 ملايين مليون يورو تقريباً، وفي حال التعادل يحصل على مبلغ مليون يورو.

وفي حال التأهل إلى دور الـ 16، ينال الفريق مبلغ 10 ملايين يورو، وفي حال التأهل إلى الدور ربع النهائي سينال الفريق 12 مليون يورو وبعدها 14 مليون في حال الوصول إلى الدور نصف النهائي، على أن ينال الوصيف حوالي 17,5 مليون يورو والبطل حوالي 22,6 مليون يورو.

ووفقاً لنتائج فريق ليفربول في دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022، فإن مجموع الأموال التي جمعها حتى الآن هي حوالي 91,44 مليون يورو (مع اعتماد ضمانه مبلغ الوصافة لأنه وصل إلى النهائي)، لكن مع تحقيقه لقب أبطال أوروبا سيُضيف الريدز مبلغ 5.5 مليون إلى رصيده، وبالتالي من الممكن أن يصل المبلغ إلى حوالي 97 مليون يورو.

أما ريال مدريد فقد جمع حتى الآن، وفقاً لنتائجه في جميع الأدوار حوالي 89,3 مليون يورو (مع اعتماد ضمان مبلغ الوصافة لأنه ضمن الوصول إلى النهائي)، وفي حال التتويج، سيُضيف النادي الملكي 5.5 مليون إضافية، ما يعني الوصول إلى حوالي 94.8 مليون يورو.

ووفق هذه الأرقام فإن جوائز مالية خارقة في انتظار كل من النادي الملكي والريدز بعد نهاية دوري الأبطال في عام 2022، إذ سيحصل كل فريق على مبلغ يناهز 100 مليون يورو.

وتساعد تلك المبالغ التي يحصل عليها الناديان في التعاقد مع لاعبين مُميزين، كذلك تساهم في تعزيز قوة الفريق المالية قبل موسم 2022-2023.