سياسة
3 دقيقة قراءة
أموال طائلة.. تعرّف ماذا ينتظر ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال
يخوض ريال مدريد وليفربول، السبت، نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2021-2022، على ملعب "سان دوني" بالعاصمة الفرنسية باريس. ووفقاً للنظام المالي الرسمي للبطولة، فإن أي فريق يُشارك في دور المجموعات سيضمن تحقيق حوالي 17 مليون يورو.
أموال طائلة.. تعرّف ماذا ينتظر ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال
يخوض ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2021-2022 / AFP
28 مايو 2022

يخوض ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، السبت، نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2021-2022، على ملعب "سان دوني" بالعاصمة الفرنسية باريس.

ومثلما تتطلع الجماهير لمشاهدة المباراة بفارغ الصبر ومعرفة من سيتوج باللقب، فإن الأنظار أيضاً تتوجه إلى الأرباح المالية التي سيُحققها البطل والوصيف أيضاً.

ووفقاً للنظام المالي الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا، فإن أي فريق يُشارك في دور المجموعات سيضمن تحقيق حوالي 17 مليون يورو، ومع كل فوز يحققه يضمن الفريق 3 ملايين مليون يورو تقريباً، وفي حال التعادل يحصل على مبلغ مليون يورو.

وفي حال التأهل إلى دور الـ 16، ينال الفريق مبلغ 10 ملايين يورو، وفي حال التأهل إلى الدور ربع النهائي سينال الفريق 12 مليون يورو وبعدها 14 مليون في حال الوصول إلى الدور نصف النهائي، على أن ينال الوصيف حوالي 17,5 مليون يورو والبطل حوالي 22,6 مليون يورو.

ووفقاً لنتائج فريق ليفربول في دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022، فإن مجموع الأموال التي جمعها حتى الآن هي حوالي 91,44 مليون يورو (مع اعتماد ضمانه مبلغ الوصافة لأنه وصل إلى النهائي)، لكن مع تحقيقه لقب أبطال أوروبا سيُضيف الريدز مبلغ 5.5 مليون إلى رصيده، وبالتالي من الممكن أن يصل المبلغ إلى حوالي 97 مليون يورو.

أما ريال مدريد فقد جمع حتى الآن، وفقاً لنتائجه في جميع الأدوار حوالي 89,3 مليون يورو (مع اعتماد ضمان مبلغ الوصافة لأنه ضمن الوصول إلى النهائي)، وفي حال التتويج، سيُضيف النادي الملكي 5.5 مليون إضافية، ما يعني الوصول إلى حوالي 94.8 مليون يورو.

ووفق هذه الأرقام فإن جوائز مالية خارقة في انتظار كل من النادي الملكي والريدز بعد نهاية دوري الأبطال في عام 2022، إذ سيحصل كل فريق على مبلغ يناهز 100 مليون يورو.

وتساعد تلك المبالغ التي يحصل عليها الناديان في التعاقد مع لاعبين مُميزين، كذلك تساهم في تعزيز قوة الفريق المالية قبل موسم 2022-2023.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us