أحرز اللاعبون الأتراك، اليوم السبت، 4 ميداليات ذهبية وواحدة فضية ضمن منافسات بطولة أوروبا للكاراتيه المقامة في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

وتغلب اللاعب التركي إراي شامدان على منافسه الإيطالي أنجيلو كريسينزو، بنتيجة 1 - 0 في نهائي الكوميتيه للرجال وزن 60 كلغ، ليظفر بالميدالية الذهبية للمرة الثانية بعد بطولة العام الماضي التي أقيمت بكرواتيا.

كما أحرز التركي، براق أويغور، الميدالية الذهبية في نهائي الكوميتيه وزن 67 كلغ، بعد استبعاد اللجنة التحكيمية منافسه اليوناني، ديونيسيوس زينوس، بسبب ارتكابه 4 أخطاء خلال النزال.

من جهة أخرى، أحرز اللاعب التركي، علي صوفو أوغلو، الميدالية الذهبية في نهائي الكاتا فردي، محرزاً 27.34 نقطة، ومتفوقاً على منافسه الإسباني، داميان هوغو كوينتيرو كابديفيلا، الذي سجل 26.62 نقطة.

وفي فئة السيدات، أحرزت التركية، سراب أوزجليك عرب أوغلو، الميدالية الذهبية في نهائي الكوميتيه للسيدات وزن 50 كلغ إثر تغلبها على الإيطالية، بيرفيتو إرمينيا بنتيجة 9-5.

وأحرزت التركية ديلارا بوزان الميدالية الفضية بعد خسارتها في نهائي الكاتا فردي للسيدات لصالح منافستها الإسبانية سانشيز خايمي ساندرا.

وتستضيف ولاية غازي عنتاب النسخة 57 من بطولة أوروبا للكاراتيه في الفترة بين 25-29 مايو/أيار الجاري.