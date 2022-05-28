سياسة
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رابع فيضان خلال شهور.. مصرع 35  شخصاً على الأقل شمال شرق البرازيل
لقي عشرات الأفراد مصرعهم بسبب تساقط أمطار غزيرة على شمال شرق البرازيل يومي الجمعة والسبت. وفي ولاية بيرنامبوكو، لقي 33 شخصاً على الأقل حتفهم بعد ظهر السبت بينما تسببت الأمطار في انهيارات أرضية أزالت مناطق سكنية مقامة على تلال.
رابع فيضان خلال شهور.. مصرع 35  شخصاً على الأقل شمال شرق البرازيل
اجتاحت المياه مدينتين كبيرتين على المحيط الأطلسي  / Reuters
28 مايو 2022

لقي 35 شخصاً على الأقل حتفهم وسط تساقط أمطار غزيرة على شمال شرق البرازيل يومي الجمعة والسبت، فيما اجتاحت المياه مدينتين كبيرتين على المحيط الأطلسي في رابع فيضان كبير تشهده الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية منذ خمسة أشهر.

ولقي 33 شخصاً على الأقل حتفهم في ولاية بيرنامبوكو حتى ظُهر السبت، بينما تسببت الأمطار في انهيارات أرضية أزالت مناطق سكنية مقامة على تلال، طبقاً لمنشور في حساب الولاية على تويتر. وذكرت حكومة الولاية أن 765 شخصاً آخرين اضطروا للنزوح عن ديارهم مؤقتاً على الأقل.

وذكرت خدمة الطوارئ الاتحادية أن و لاية ألاجواس المجاورة سجلت حالتي وفاة.

في أواخر ديسمبر/كانون الأول، وأوائل يناير/كانون الثاني، لقي العشرات حتفهم ونزح عشرات الآلاف عن ديارهم عندما اجتاحت الفيضانات ولاية باهيا التي تقع أيضاً في شمال شرق البرازيل. وتوفي 18 على الأقل في فيضانات في ولاية ساو باولو جنوب شرق البرازيل في يناير/كانون الثاني. وفي فبراير/شباط أودت أمطار غزيرة سقطت على جبال ولاية ريو دي جانيرو بحياة 230 شخصاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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