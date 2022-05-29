سياسة
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"مثلث الحزن".. فيلم بمشاركة شبكة TRT يحصد ذهبية مهرجان كان السينمائي
فاز فيلم “مثلث الحزن” الذي أُنتج بمشاركة شبكة TRT مع المخرج السويدي روبن أوستلوند بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان “كان” السينمائي بنسخته الخامسة والسبعين، وهي أعلى جائزة يمنحها المهرجان.
"مثلث الحزن".. فيلم بمشاركة شبكة TRT يحصد ذهبية مهرجان كان السينمائي
حظي الفيلم بإشادة الجمهور بشكل كبير وحصل على أعلى جائزة يمنحها مهرجان "كان" / AFP
29 مايو 2022

فاز فيلم “مثلث الحزن” الذي شاركت بإنتاجه شبكة TRT مع المخرج السويدي روبن أوستلوند بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان “كان” السينمائي بنسخته الخامسة والسبعين.

وحظي الفيلم الذي عُرض لأوّل مرة في المهرجان بإشادة الجمهور بشكل كبير، وقد حصل على أعلى جائزة يمنحها المهرجان.

وهنّأ المدير العام لشبكة TRT محمد زاهد صوباجي في تغريدة على تويتر طاقم الفيلم، مشيراً إلى أنه حصد الجائزة الأعلى في المهرجان.

ويُعدّ “مثلث الحزن” فيلماً سياسياً ساخراً يتناول العلاقات بين الطبقات في المجتمعات الغربية، إذ يسخر أوستلوند في الفيلم من الطبقية في المجتمعات، ويبني عالماً من الكوميديا السوداء القائمة على مواقف مختلفة بين الطبقة الوسطة وطبقة فاحشي الثراء.

الفيلم الذي أنتجته تركيا والسويد وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وسويسرا واليونان يروي قصة الزوجين الشابين كارل ويايا اللذين يجريان رحلة بحرية فائقة الفخامة مع عدد من فاحشي الثراء، وبسبب عاصفة تتقطع السبل بهم في جزيرة.

ويتناول الفيلم العلاقات بين الطبقات من خلال استعراض القصة، والتي ينقلب خلالها التسلسل الهرمي رأساً على عقب وتنقلب الأدوار والطبقات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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