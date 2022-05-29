يتغنى المصريون بنجمهم المحبوب "مو صلاح.. مو صلاح.. مو صلاح" في القاهرة، ويرتدون قمصان ليفربول الحمراء المطبوع عليها رقمه واسمه، لكن رغم ذلك تواصلت سلسلة الهزائم لابن البلد وجماهيره بعد خسارة فريقه الإنجليزي أمام ريال مدريد الإسباني السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

"إنها ليست سنة صلاح بالمرة"، قال بأسف يوسف محمد وهو طالب محاسبة في الحادية والعشرين تابَع المباراة واضعاً قميص ليفربول على ظهره أمام شاشة عملاقة في إحدى حدائق القاهرة.

أما خالد يوسف، البالغ من العمر سبعة وثلاثين عاماً أمضى 28 عاماً منها يشجع ليفربول، فبدا غاضباً: "سنحت لنا فرص أكبر واستحوذنا على الكرة بشكل أحسن، لكن في النهاية سرق منا ريال مدريد الفوز".

"سيناريو كارثة"

وكان الحصول على اللقب تحدياً شخصياً كذلك لمحمد صلاح الذي بكى في مارس/آذار بعدما خسر المنتخب المصري نهائي كأس أمم إفريقيا وفشل في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 إثر هزيمته مرتين أمام السنغال.

وفي تلك المباراة كان مهاجما "الحُمر" محمد صلاح وساديو مانيه خصمين. أما الآن فيمكنهما أن يحزنا معاً للخسارة التي يصفها عمرو سعيد، مهندس في الخامسة والثلاثين وعضو كذلك في نادي ليفربول، بأنها "الكارثة الأخيرة في سيناريو يتكرر".

وكان شعب بأسره رأى حلمه يتبدّد في مارس/آذار، خصوصاً أن كرة القدم في مصر هي الرياضة الأولى.

هذه المرة أيضاً تجمع عشرات المصريين رافعين الأعلام وشارات حمراء وأخذوا يغنون ويرقصون ويدعون الله أن يفور ليفربول على أنغام نشيد النادي الإنجليزي الشهير "يو ويل نيفر ووك ألون (لن تسير وحدك أبداً)".

ولكنهم عادوا إلى منازلهم منكسي الرؤوس في بلد تتزايد فيه وطأة التضخم وخفض قيمة العملة، ما حدا بوكالة موديز للتصنيف إلى التحذير من اضطرابات اجتماعية.

ورغم كل شيء يؤمن المصريون بنجمهم البالغ 29 عاماً الذي أفلتت منه مرة أخرى جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

ومساء السبت بدت الهزيمة مكررة فإذا كان ليفربول فاز بدوري الأبطال عام 2019 فإنه خسرها في العام الذي سبقه أمام ريال مدريد أيضاً عندما تعرّض صلاح لإصابة قوية بكتفه دمرت أحلامه في مونديال روسيا 2018.

هذه المرة كان صلاح يأمل في نهائي "مختلف عن نهائي 2018" باحثاً عن "تصفية الحساب"، حسب ما صرح قبل المباراة بأيام.

وكان ليفربول خسر أيضاً قبل أيام فرصة استعادة لقب الدوري من مانشستر سيتي بفارق نقطة يتيمة، ليكتفي بلقبَي الكأس وكأس الرابطة المحليين.

ورغم كل شيء تستعد القاهرة لموعد آخر مهم لعشاق الكرة. فالنادي الأهلي، أحد أكبر فريقين في القاهرة مع الزمالك، يستعد للدفاع عن لقبه في دوري أبطال إفريقيا في مواجهة الوداد المغربي الاثنين في الدار البيضاء.