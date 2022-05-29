سياسة
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بسبب حذائه.. منع مخرج من سكان كندا الأصليين المرور على سجادة كان الحمراء
منع منظمو مهرجان "كان" السينمائي الخامس والسبعين المخرج الكندي كيلفن ريدفيرز المنتمي إلى مجتمعات السكان الأصليين الظهور على السجادة الحمراء لأنه كان يرتدي حذاءً تقليدياً من نوع "موكاسين".
بسبب حذائه.. منع مخرج من سكان كندا الأصليين المرور على سجادة كان الحمراء
منع المخرج الكندي كيلفن ريدفيرز من السكان الأصليين المرور على سجادة "كان" الحمراء بسبب أحذيته
29 مايو 2022

أعلن المخرج الكندي كيلفن ريدفيرز المنتمي إلى مجتمعات السكان الأصليين أنه مُنع الظهور على السجادة الحمراء في مهرجان "كان" السينمائي الخامس والسبعين لأنه كان يرتدي حذاء تقليدياً من نوع "موكاسين".

وينتمي هذا المخرج إلى مجتمع Dene ("ديني") للسكان الأصليين ونشأ في الأقاليم الشمالية الغربية لكندا.

وقال لشبكة "CBC" الكندية: "لقد نشأت على أسسي الثقافية، ولأحذية الموكاسين أهمية كبيرة في هذا الإطار".

وأضاف ريدفيرز: "أتفهم وجود قواعد لباس معينة على السجادة الحمراء، لذلك اعتقدت أني إذا ارتديت بزة توكسيدو وربطة عنق وقطعة تظهر أني من السكان الأصليين فسيكون ذلك مقبولاً".

وأضاف ريدفيرز أن أحذية الموكاسين "تُعتبر إلى حد كبير ملابس تقليدية ورسمية" لدى أفراد ثقافات كثيرة في كندا.

وكان المخرج سافر إلى فرنسا مع وفد من صانعي الأفلام من السكان الأصليين، ودُعي لحضور العرض الأول لفيلم "Les Amandiers" للممثلة الفرنسية الإيطالية فاليريا بروني تيديشي في 22 مايو/أيار.

وقال ريدفيرز لوسائل إعلام كندية كبرى إن مسؤولي الأمن في المهرجان منعوه المرور على السجادة الحمراء، ولم يُسمح له بالعودة إلا بعد تغيير حذائه.

وصُنعت أحذية الموكاسين البنية من جانب شقيقة ريدفيرز الذي قال إنه "يتحمس" لانتعالها في اللحظات المهمة من حياته.

وقال ريدفيرز على فيسبوك إنه يأمل أن يساعد الحادث في توعية الناس حول العالم بأن "الملابس الثقافية للسكان الأصليين مقبولة تماماً في الأماكن الرسمية مثل السجادة الحمراء".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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