أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تقبل انضمام دول داعمة للإرهاب إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من زيارة أذربيجان السبت تحدث فيها عن طلب فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف الناتو.

وقال أردوغان: "لا تُمْكننا الموافقة إطلاقاً على انضمام الدول الداعمة للإرهاب إلى حلف الناتو ما دمت أنا رئيساً لتركيا".

كما أشار الرئيس التركي إلى إلغاء بلاده عقد المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى مع اليونان، وقال: "رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لم يعد محاوراً بالنسبة إليّ".

وعن الحرب الروسية-الأوكرانية أكد أردوغان أن تركيا ستواصل تشجيع البلدين على تفعيل قنوات الحوار والدبلوماسية، مشيراً إلى أنه سيجري اتصالين هاتفيين مع الجانبين غداً الاثنين.

في سياق آخر قال الرئيس التركي إن بلاده لا تأخذ إذناً من أحد لمكافحة الإرهاب وستتدبر أمرها حال عدم تنفيذ الولايات المتحدة ما يترتب عليها بهذا الخصوص.

وأكد الرئيس أردوغان عزم تركيا على مواصلة مكافحة الإرهاب.

ورداً على سؤال حول عملية عسكرية تركية جديدة محتملة ضد الإرهاب شمالي سوريا، قال الرئيس أردوغان: "لا يمكننا ترك أدنى هجوم يجري شنه على تركيا من شمالي سوريا من دون رد".

ولفت إلى أن بؤراً تتركز فيها التنظيمات الإرهابية المعروفة شمالي سوريا (في إشارة إلى PKK وامتداداته).

وأشار إلى أن تلك التنظيمات تنشط في مناطق تمتد من شمال شرقي إلى شمال غربي سوريا.

وأعرب عن أسفه لمواصلة قوات التحالف وعلى رأسها الولايات المتحدة تزويد تلك التنظيمات بالأسلحة والعتاد والذخيرة.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة أرسلت آلاف الشاحنات المحملة بالأسلحة والذخيرة لتنظيمات (PKK YPG/ PYD) الإرهابية فضلاً عن تقديم التدريبات لعناصرها.

وأكد أن تركيا لا يمكنها تجاهل هذه الحقائق وأن العمليات ضد PKK الإرهابي وتفرعاته شمالي سوريا باتت أكثر إلحاحاً وأهمية من العمليات التي تنفذها تركيا ضد التنظيم شمالي العراق.

وأضاف الرئيس أردوغان: "كما أقول دائماً سنباغتهم ذات ليلة ولا بد لنا من ذلك".

وشدد على أن تركيا لا تدع دماء شهدائها تذهب سدى، مشيراً إلى أنه جرى خلال يومين القضاء على نحو 30 إرهابياً، وأن من جرى تحييدهم مع احتساب الذين حُيدوا شمالي العراق تجاوزوا مئة.

ورداً على سؤال ما إذا كان تواصلٌ مع الولايات المتحدة بشأن العملية العسكرية المحتملة، قال أردوغان: "قبل كل شيء يتعين على الجميع ما يترتب عليه بخصوص هذه المواضيع".

وأضاف: "إذا كانت الولايات المتحدة لا تنفذ ما يترتب عليها في مكافحة الإرهاب فماذا سنفعل؟ سنتدبر أمرنا، فلا تُمكن محاربة الإرهاب عبر أخذ إذن من أحد".

والاثنين قال الرئيس أردوغان: "سنبدأ قريباً اتخاذ خطوات تتعلق بالجزء المتبقي من الأعمال التي بدأناها لإنشاء مناطق آمنة على عمق 30 كيلومتراً على طول حدودنا الجنوبية (مع سوريا)".