سياسة
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بريطانيا: موسكو تؤثر سلباً على أمن الغذاء العالمي لتحقيق أهدافها السياسية
بعد أن اشترطت موسكو رفع العقوبات عنها، للسماح بعبور السفن الحاملة للمواد الغذائية عبر البحر الأسود، اعتبرت وزارة الدفاع البريطانية ذلك، تغليباً للمصلحة الخاصة والأهداف السياسية، على حساب الأمن الغذائي العالمي.
بريطانيا: موسكو تؤثر سلباً على أمن الغذاء العالمي لتحقيق أهدافها السياسية
بريطانيا: موسكو تؤثر سلباً على أمن الغذاء العالمي لتحقيق أهدافها السياسية / AFP
29 مايو 2022

قالت وزارة الدفاع البريطانية، الأحد، إن روسيا أظهرت أنها مستعدة للتأثير سلباً على الأمن الغذائي العالمي مقابل تحقيق أهدافها السياسية الخاصة.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي، على تويتر، أنه بتاريخ 25 مايو/أيار، قال نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، إن روسيا مستعدة لتوفير ممر إنساني لعبور السفن الحاملة للمواد الغذائية عبر البحر الأسود مقابل رفع العقوبات.

وتابع البيان: طلب الوزير أيضاً من أوكرانيا إزالة الألغام من المنطقة المحيطة بميناء أوديسا (جنوب) للسماح بمرور السفن.

وأوضح أن أوكرانيا نشرت ألغاماً بحرية فقط بسبب استمرار التهديدات الروسية بشن هجمات من البحر الأسود.

ومضى البيان: روسيا أظهرت أنها مستعدة للتأثير على الأمن الغذائي العالمي لتحقيق أهدافها السياسية الخاصة، ومن ثم تقديم نفسها على أنها الفاعل المعقول وتحميل الغرب مسؤولية أي فشل يحصل.

وختاماً لفت البيان إلى أن مساعي روسيا إلى تقليص شدة العقوبات الدولية عليها تؤكد ضغوط العقوبات عليها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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