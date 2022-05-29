قمعت الشرطة الإسرائيلية، مساء الأحد، مسيرة "أعلام" فلسطينية، في شارع صلاح الدين، وسط القدس الشرقية المحتلة.

وأفاد شهود عيان أنّ الشرطة الإسرائيلية، قمعت مئات الفلسطينيين الذين نظّموا مسيرة أعلام فلسطينية سلمية، في شارع صلاح الدين، القريب من منطقة "باب العامود"، وسط مدينة القدس.

وأطلقت الشرطة الإسرائيلية على المشاركين بالمسيرة، الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز والصوت، في محاولة لتفريقهم، وفق الشهود.

وقال شهود العيان إنّ المشاركين بالمسيرة، رفعوا الأعلام الفلسطينية، ورددوا الهتافات.

وعاود المشاركون مجدداً، بتنظيم مسيرة أعلام فلسطينية أخرى، بعد قمع المسيرة الأولى من قبل الشرطة الإسرائيلية.

يأتي ذلك تزامناً، مع استعداد آلاف الإسرائيليين، للانطلاق في مسيرة أعلام، تبدأ من منطقة "باب العامود"، لإحياء الذكرى الـ55 لاحتلال مدينة القدس الشرقية.

ويسود توتر شديد مدينة القدس، جراء سلسلة اقتحامات نفذها مستوطنون للمسجد الأقصى، الأحد، بحماية من الشرطة الإسرائيلية، قبيل ساعات من انطلاق مسيرة الأعلام.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن عدد المقتحمين للمسجد الأقصى بلغ 1687 مستوطناً.

وشهدت اقتحامات الأحد، تطوراً خطيراً، حيث أدى عشرات المستوطنين صلوات تلمودية، تمددوا خلالها على الأرض في باحات الأقصى، فيما يعرف بـ "السجود الملحمي عند اليهود" ورفع آخرون الأعلام الإسرائيلية تحت حماية الشرطة، وذلك في خرق واضح للوضع الراهن.

و"الوضع الراهن" (الستاتيكو) هو الوضع الذي ساد بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية أثناء الفترة العثمانية، واستمر خلال فترة الانتداب البريطاني لفلسطين والحكم الأردني، وحتى ما بعد الاحتلال الإسرائيلي للقدس عام 1967.

وتقول إسرائيل، بشكل مستمر، إنها ملتزمة بعدم المساس بـ"الوضع الراهن".