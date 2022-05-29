توجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، للمرة الأولى منذ بدء الهجوم الروسي، إلى شرق البلاد حيث زار منطقة خاركيف التي سحبت موسكو منها في الأسابيع الأخيرة قواتها لتعيد نشرها على جبهات أخرى.

وكتب زيلينسكي في منشور مرافق لمقطع فيديو عن زيارته عبر تطبيق تلغرام "2229 منزلاً مدمّراً في خاركيف وفي المنطقة. سنرمّم وسنعيد الإعمار وسنعيد الحياة، إلى خاركيف وجميع المدن والقرى الأخرى حيث أتى الشرّ".

ويظهر زيلينسكي في المشاهد وهو يتفقد الدمار والسيارات المحطّمة على جانب طريق، مرتدياً بزة لونها كاكي وسترة واقية من الرصاص، برفقة مساعدين وجنود مسلّحين.

وقال "في هذه الحرب، يحاول المحتلّون الحصول على نتيجة مهما كانت، لكن يجب أن يدركوا منذ وقت طويل أننا ندافع عن أرضنا حتى النهاية.. لن تكون لديهم أيّة فرصة. سنقاتل وسنربح".

وخاركيف هي ثاني مدن البلاد التي كانت تتعرض للقصف بشكل يومي تقريباً منذ بدء الهجوم الروسي في 24 شباط/فبراير، وتشهد المدينة هدوءاً منذ أسابيع عدة مع انسحاب الجيش الروسي إلى مواقع أخرى في الشرق والجنوب. لكن الشطر الشرقي من المدينة لا يزال مستهدفاً أحياناً.