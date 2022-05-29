قضت محكمة جنايات القاهرة المختصة بقضايا الإرهاب، اليوم الأحد، بسجن المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح وعدد من الأعضاء القياديين في جماعة الإخوان المسلمين لمدد طويلة بتهم من بينها التآمر لتغيير نظام الحكم بالقوة.

وجاء في الحكم أن المحكمة قضت بسجن أبو الفتوح، وهو في أوائل السبعينيات من العمر وتقول أسرته إنه يعاني من عدة متاعب صحية، بالسجن 15 عاماً. ولأبو الفتوح حق الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية.

وإلى جانب عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية، ومحمود عزت، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواريء حكماً بالسجن خمسة عشر عاماً بحق سبعة متهمين آخرين.

كما قضت المحكمة على محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، والناشط معاذ الشرقاوي بالسجن عشر سنوات بتهم مماثلة تشمل الانتماء إلى جماعة محظورة.

وقضت المحكمة، التي تتناول قضايا الإرهاب، على أربعة عشر آخرين بالسجن مدى الحياة.

وانتقدت منظمات حقوقية هذه الأحكام الجماعية في مصر مراراً، ودعت السلطات إلى ضمان محاكمات عادلة.

وتقول هذه المنظمات، ومن بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، إن الاعتقالات والمحاكمات لأمثال أبو الفتوح والقصاص تأتي في إطار حملة حكومية ضد المعارضة لم تستهدف المعارضين السياسيين الإسلاميين فحسب، بل أيضاً نشطاء مؤيدين للديمقراطية وصحفيين ومنتقدين عبر الإنترنت.