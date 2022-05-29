قُتل شخص وأصيب 7 آخرون في إطلاق نار بوقت مبكر اليوم الأحد استهدف حشداً في مهرجان بالهواء الطلق شرقي ولاية "أوكلاهوما" الأمريكية.

وقال مكتب التحقيقات بولاية أوكلاهوما، في بيان، إن "حادث إطلاق النار أسفر عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين، اثنان منهم في سن المراهقة"، حسب وكالة الصحافة الأمريكية.

ووقع إطلاق النار بالقرب من منطقة "تافت"، على بعد 16 كلم جنوب شرقي "تولسا"، ثاني أكبر مدن ولاية أوكلاهوما، حسب المصدر نفسه.

وأضاف البيان أنه "لم يجرِ على الفور القبض على أحد له علاقة بالقضية".

وحضر المهرجان حوالي 1500 شخص.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إن "مشاجرة سبقت إطلاق النار".

ولم تذكر الوكالة الأمريكية أي تفاصيل أخرى حول حالة المصابين أو تفاصيل الحادث.

وقبل أسبوع، أسفر حادث إطلاق نار جماعي في ولاية تكساس الأمريكية عن مقتل 19 طفلاً وطفلة ومعلمتين اثنتين، في واحدة من أسوأ عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة.