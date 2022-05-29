سياسة
1 دقيقة قراءة
تمهيداً لفترة انتقالية.. البرهان يعلن رفع حالة الطوارئ في السودان
أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. وبرر القرار بتهيئة الأجواء لحوار مثمر وهادف.
تمهيداً لفترة انتقالية.. البرهان يعلن رفع حالة الطوارئ في السودان
تمهيداً لفترة انتقالية.. البرهان يعلن رفع حالة الطوارئ في السودان / AA
29 مايو 2022

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، مرسوماً، اليوم الأحد، برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وذلك وفقاً لبيان مجلس السيادة الانتقالي.

وأضاف البيان أن قرار البرهان جاء "لتهيئة المناخ وتنقية الأجواء، لحوار مثمر وهادف، يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية".

وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني قد أوصى، في وقت سابق اليوم، برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وإطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب هذا القانون، كما أوصى المجلس كذلك بالسماح لقناة الجزيرة مباشر بمزاولة البث من السودان مجدداً.

وكان البرهان قد أعلن حالة الطوارئ بعد أن سيطر على السلطة في انقلاب عسكري في 25 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us