أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، مرسوماً، اليوم الأحد، برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وذلك وفقاً لبيان مجلس السيادة الانتقالي.

وأضاف البيان أن قرار البرهان جاء "لتهيئة المناخ وتنقية الأجواء، لحوار مثمر وهادف، يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية".

وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني قد أوصى، في وقت سابق اليوم، برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وإطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب هذا القانون، كما أوصى المجلس كذلك بالسماح لقناة الجزيرة مباشر بمزاولة البث من السودان مجدداً.

وكان البرهان قد أعلن حالة الطوارئ بعد أن سيطر على السلطة في انقلاب عسكري في 25 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.