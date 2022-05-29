سياسة
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أنقرة تدين اقتحام الأقصى وتطالب إسرائيل بالحفاظ على الوضع الراهن
أدانت الخارجية التركية في بيان، الأحد، اقتحامات المستوطنين والسياسيين المتطرفين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى، تحت حراسة أمنية. وجددت مطالبها بالحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة.
أنقرة تدين اقتحام الأقصى وتطالب إسرائيل بالحفاظ على الوضع الراهن
الخارجية التركية تدين اقتحام الأقصى وتطالب إسرائيل بالحفاظ على الوضع الراهن / AFP
29 مايو 2022

جددت الخارجية التركية مطالبتها إسرائيل باتخاذ تدابير تحافظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في مدينة القدس وعدم السماح بأي أعمال استفزازية.

واعتبر بيان للوزارة، الأحد، اقتحام عضو الكنيست المتطرف، إيتمار بن غفير، ومجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، انتهاكاً صارخاً للوضع القائم للمسجد الأقصى.

ونظّم آلاف من المستوطنين مسيرة "الأعلام"، مساء الأحد، بالقدس، احتفالاً بذكرى احتلال الشق الشرقي من المدينة، وفق التقويم العبري.

وسبق المسيرة، اقتحام مئات المستوطنين، للمسجد الأقصى، حيث أدوا صلوات دينية، وتمددوا خلالها على الأرض، فيما يعرف بـ"السجود الملحمي عند اليهود"، ورفع آخرون الأعلام الإسرائيلية.

وأصاب الجيش الإسرائيلي، الأحد، عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات في مواقع متفرقة من الضفة الغربية المحتلة رفضاً لمسيرة "الأعلام".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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