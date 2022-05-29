قالت وزارة الدفاع التركية، الأحد، إن الأمة التركية تحمي آيا صوفيا منذ تحويله إلى مسجد عام 1453 في حين أن أثينا تهدم مساجد المسلمين التاريخية فيها.

وأضافت الوزارة في تغريدات على تويتر، أن الإدارة اليونانية التي لا تمنح المسلمين مكاناً للدفن عند وفاتهم تحاول خداع شعبها والتستر على واقعها المسدود.

وأشارت إلى أن أولئك الذين يُفترض أنهم آسفون لآيا صوفيا لم يعارضوا هدم مساجد تاريخية في ‎اليونان تعود إلى القرن الـ15 الميلادي وبناء دور سينما ومستودعات مكانها

وأكدت أنه لا طائل من محاولات النظر إلى إسطنبول ما قبل الفتح وأن محاولات استعادة أمجاد الإمبراطورية الرومانية والعودة بالتاريخ إلى قبل ألف عام مجرد وهم، ومن يسعى إلى ذلك يشكل عقبة في طريق السلام.

وشددت على أن آيا صوفيا، الذي استخدم كمسجد لقرون، كان تحت حماية الأمة التركية منذ عام 1453.

واستذكرت الوزارة السلطان محمد الفاتح وجيشه البطل الذي فتح إسطنبول قبل 569 عاماً بالرحمة والامتنان.

ويقع "آيا صوفيا" في منطقة السلطان أحمد بمدينة إسطنبول، واستخدم مسجداً 481 عاماً، وتم تحويله إلى متحف عام 1934، ويعد من أهم المعالم المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط.

ويحتفل الأتراك خاصة، والمسلمون عامة في 29 مايو/أيار من كل عام، بذكرى فتح القسطنطينية (إسطنبول)، وهي المدينة التاريخية التي فتحها السلطان العثماني محمد الفاتح، من الإمبراطورية البيزنطية عام 1453، بعد أن ظلت عصية على الفتوحات الإسلامية لعدة قرون.