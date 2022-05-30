سياسة
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بسبب "التهديد الروسي".. ألمانيا تخصص صندوقاً بـ100 مليار يورو لتحديث جيشها
توافقت الحكومة والمعارضة في ألمانيا على إنشاء صندوق خاص للمشتريات العسكرية، ما يتيح لبرلين أيضاً تحقيق هدف حلف شمال الأطلسي المتمثل بإنفاق كل دولة عضو 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.
بسبب "التهديد الروسي".. ألمانيا تخصص صندوقاً بـ100 مليار يورو لتحديث جيشها
توافقت الحكومة والمعارضة في ألمانيا على إنشاء صندوق خاص للمشتريات العسكرية / AP
30 مايو 2022

أبرمت الحكومة الألمانية اتفاقاً مع المعارضة المحافظة في وقت متأخر الأحد، من شأنه السماح بتخصيص 100 مليار يورو لتحديث الجيش الألماني في وجه التهديد الروسي.

وتوافقت الحكومة والمعارضة على إنشاء صندوق خاص للمشتريات العسكرية، ما يتيح لبرلين أيضاً تحقيق هدف حلف شمال الأطلسي المتمثل بإنفاق كل دولة عضو 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.

وأنجز الاتفاق الذي يتضمن أيضاً تعديلات دستورية بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم والمحافظين بقيادة المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، وفق ما قال ممثلون عن الأحزاب.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس تعهد بعد ثلاثة أيام من الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط/فبراير برصد ميزانية خاصة بـ100 مليار يورو لإعادة تسليح الجيش الألماني وتحديث معداته خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتعرض شولتس لانتقادات منذ الهجوم بأن دعمه لكييف كان خجولاً وبعدم اتخاذ إجراءات ملموسة كافية فيما يتعلق بتسليم أسلحة للجيش الأوكراني.

وسيجري تمويل الصندوق الاستثنائي من خلال ديون إضافية، لذلك كان من الضروري الالتفاف على قانون "كبح الديون" المنصوص عليه في الدستور والذي يحد من الاقتراض الحكومي.

ولهذا السبب احتاجت الحكومة إلى دعم المعارضة المحافظة للحصول على غالبية الثلثين المطلوبة في البرلمان لإقرار تعديل دستوري يتعلق بالميزانية العامة.

وستُدفع الـ100 مليار يورو لصندوق خاص خارج الميزانية العامة.

ويعد الإفراج عن الأموال لتسليح الجيش انقلاباً كبيراً في سياسة ألمانيا التي قلصت حجم جيشها بشكل كبير منذ انتهاء الحرب الباردة من نحو 500 ألف جندي عام 1990 إلى 200 ألف اليوم.

ووفق تقرير نشر في ديسمبر/كانون الأول فإن أقل من 30% من السفن الحربية الألمانية "تعمل بكامل طاقتها"، بينما عدد من الطائرات المقاتلة غير صالحة للطيران.

لكن الهجوم على أوكرانيا أيقظ الاهتمام بالقوات المسلحة في ألمانيا الجانحة نحو السلام منذ فظائع الحقبة النازية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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