أحيت دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية مساء الأحد الذكرى 569 لفتح إسطنبول عبر إضاءة أبرز معالم المدينة.

وأضيئت صورة فاتح إسطنبول السلطان العثماني محمد الفاتح فوق مسجد آيا صوفيا الكبير.

الإضاءة جرت عبر تقنية رسم خرائط السماء (Sky Video Mapping)، فعرض فيلم قصير يحكي قصة الفتح والسلطان الفاتح.

كما نظمت وزارة الثقافة والسياحة التركية احتفالاً ضوئياً مشابهاً عبر إسقاط صور مضيئة على برج غلطة التاريخي بإسطنبول.

وفي 29 مايو/أيار من عام 1453 فتح السلطان محمد الفاتح مدينة إسطنبول عاصمة الإمبراطورية البيزنطية في ذلك الوقت، وهو حدث اعتبره مؤرخون بداية العصر الحديث.