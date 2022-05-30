سياسة
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الاتحاد الأوروبي يجتمع لدعم أوكرانيا لكن من دون فرض عقوبات جديدة على روسيا
يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين لإعلان استمرار دعم أوكرانيا لمساعدتها في صد هجوم روسيا ولكن التقاعس عن الاتفاق على حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو سيطغى على المحادثات.
الاتحاد الأوروبي يجتمع لدعم أوكرانيا لكن من دون فرض عقوبات جديدة على روسيا
الاتحاد الأوروبي سيتعهد بدعم أوكرانيا ولكنه غير مستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا / AA
30 مايو 2022

يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين لإعلان استمرار دعم أوكرانيا لمساعدتها في صد هجوم روسيا ولكن التقاعس عن الاتفاق على حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو سيطغى على المحادثات.

وسيبحث زعماء الاتحاد الذي يضمّ 27 دولة على مدار يومين أفضل السبل لمساعدة أوكرانيا بعد مرور أربعة أشهر على بدء الهجوم الروسي وكيفية التصدي لتبعات الحرب من ارتفاع أسعار الطاقة والنقص الذي يلوح في الأفق للغذاء واحتياجات الاتحاد الأوروبي الدفاعية.

ولكن مسودة البيان الختامي للاجتماع أظهرت أنه على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي سيكون سخياً في الدعم اللفظي للحكومة في كييف فلن تُتخذ أي قرارات جديدة تذكر بشأن أي من الموضوعات الرئيسية.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يوم الأحد: "بعد هجوم روسيا على أوكرانيا رأينا ما يمكن أن يحدث عندما تتوحد أوروبا. وبالنسبة إلى القمة غداً فلنأمل أن يستمر الحال على هذا النحو. لكن ذلك بدأ بالفعل في الانهيار والانهيار مرة أخرى".

والأمر الذي سيكون أكثر واقعية هو دعم الزعماء سياسياً لحزمة قروض الاتحاد الأوروبي بقيمة تسعة مليارات يورو حتى تتمكن أوكرانيا من الحفاظ على استمرار عمل حكومتها ودفع الرواتب لمدة شهرين تقريباً.

وأظهرت المسودة أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيدعمون إنشاء صندوق دولي لإعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب من دون تفاصيل، ويريدون بحث إمكانية مصادرة أصول روسية مجمدة لهذا الغرض.

وسيتعهد الزعماء بتسريع العمل لمساعدة أوكرانيا على نقل حبوبها خارج البلاد إلى المشترين العالميين عبر السكك الحديدية والشاحنات بسبب إغلاق القوات البحرية الروسية الطرق البحرية المعتادة واتخاذ خطوات للاستغناء عن الطاقة الروسية بشكل أسرع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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