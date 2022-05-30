عززت تركيا مكانتها في قطاع النقل واللوغستيات ليس على المستوى المحلي وحسب، بل تحولت إلى مركز عالمي للسفر ونقل البضائع لوقوعها عند ملتقى قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا.

وقال وزير النقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو لوكالة الأناضول إن كل دول العالم تتابع وتراقب من كثب المشاريع الضخمة التي تنفذها تركيا في قطاع النقل والمواصلات منذ 20 عاماً.

جاء ذلك في تصريحات على هامش مشاركة الوزير التركي بقمة المنتدى الدولي للنقل بالعاصمة الألمانية برلين.

وقال قره إسماعيل أوغلو إن النقل واللوغستيات من أكثر القطاعات التي تأثرت بوباء كورونا، وتوجد دروس يجب تعلمها من هذا الموقف.

وذكر الوزير التركي أن العالم "بدأ يتجه إلى الرقمنة بعد أزمة كورونا وآخر الصيحات والاتجاهات الجديدة في الإنتاج وتقليل تكلفة اللوجستيات في الإنتاج والطاقة الخضراء وتصفير انبعاثات الكربون".

وزاد: "تركيا تدرك ذلك، ولذلك أعدت الخطة الرئيسية للنقل والخدمات اللوجستية في إطار رؤية 2053 للنقل وتتضمن خططاً لمشاريع بنية تحتية في النقل بقيمة 198 مليار دولار".

ومطلع العام الجاري أعلن مجلس المطارات الدولي (AC I) أن مطار إسطنبول كان الأكثر ازدحاماً في أوروبا العام الماضي بـ36 مليوناً و988 ألفاً و563 مسافراً.

ولفت قره إسماعيل أوغلو إلى أن تركيا اتخذت خطوات مهمة ونفذت مشروعات ضخمة في قطاع السكك الحديدية مثل خط باكو-تبليسي-قارص وخط مرمراي اللذين رُبطا بشبكة خط طريق الحرير الممتد من بكين إلى لندن ويُعدّ من أهم ممرات النقل في العالم.

وقال إن "البلاد نفذت عشرات المشاريع في قطاع النقل بلغ حجمها 172 مليار دولار خلال العشرين عاماً الأخيرة، وكان لها أثر كبير في الاستثمارات والإنتاج".

وذكر قره إسماعيل أوغلو أن تركيا نفذت العديد من مشاريع البنية التحتية بنموذج البناء والتشغيل والتحويل بهدف سد العجز في البنية التحتية بسرعة.

وأوضح أن "الاستثمارات التي نُفذت خلال العشرين عاماً الأخيرة في قطاع البنية التحتية كان منها مشاريع بقيمة 37.5 مليار دولار نفذت بنموذج البناء والتشغيل والتحويل B.O.T".

وتابع: "عدد من المشاريع العملاقة جرى تنفيذها بهذا النموذج خلال فترة قصيرة، مثل مطار إسطنبول وجسر عثمان غازي وطريق إسطنبول-إزمير السريع وجسر جناق قلعة الذي جرى تنفيذه خلال 4 سنوات فقط".

وأردف: "كل الدول المشاركة في اجتماعات قمة المنتدى الدولي للنقل تتابع وتراقب من كثب المشروعات الضخمة التي نفذتها تركيا في قطاع النقل والمواصلات على مدار 20 عاماً".