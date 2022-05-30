سياسة
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صحيفة عبرية: الجيش الإسرائيلي يتدرب للقتال ضد "حزب الله" بأراضٍ أجنبية
يتدرب الجيش الإسرائيلي وبالاشتراك مع المخابرات والقوات البرية والبحرية للقتال ضد "حزب الله" اللبناني في أراضي دولة أجنبية.
صحيفة عبرية: الجيش الإسرائيلي يتدرب للقتال ضد "حزب الله" بأراضٍ أجنبية
الجيش الإسرائيلي يتدرب للقتال ضد "حزب الله" في أراضٍ أجنبية / AA
30 مايو 2022

ذكرت صحف عبرية الاثنين أن الجيش الإسرائيلي وبالاشتراك مع المخابرات والقوات البرية والبحرية يتدرب للقتال ضد "حزب الله" اللبناني في أراضٍ أجنبية.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن التدريب بدأ يوم الأحد في جنوبي قبرص، إذ يتدرب الجنود على سيناريو قتالي ضد حزب الله".

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "التدريبات تجري بالتعاون مع الجيش القبرصي، وهي عنصر مهم في الحفاظ على كفاءة القوات لمجموعة متنوعة من حالات الطوارئ، التعاون بين الجيوش يساعد على زيادة الاستقرار الإقليمي والقدرة على التعامل مع التحديات المشتركة".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الغرض الرئيسي من التمرين تحسين جاهزية القوات وكفاءتها في المهام في أعماق أراضي العدو غير المألوفة".

وتشارك في التمرين قوى كثيرة، منها الذراع البحرية والذراع البرية وجناح المخابرات، وسيجري تنفيذه في تضاريس مختلفة، مثل الظروف القروية الريفية وكذلك في الظروف الجبلية.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل خلال العامين الأخيرين هدوءاً نسبياً، إلا أنّه بين الفينة والأخرى تعلن إسرائيل عن حدث أمني في تلك المنطقة، مثل القبض على متسللين أو إسقاط طائرات مسيرة أو رصد إطلاق صواريخ من لبنان.

ويسيطر "حزب الله" اللبناني على منطقة جنوب لبنان المحاذية للحدود بين إسرائيل ولبنان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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