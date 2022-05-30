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العثور على حطام طائرة فقدت بجبال نيبال وانتشال 14 جثة
أعلن الجيش النيبالي العثور على حطام طائرة فُقدت في جبال نيبال وانتشال 14 جثة من بين 22 شخصاً كانوا على متنها.
العثور على حطام طائرة فقدت بجبال نيبال وانتشال 14 جثة
العثور على حطام طائرة فقدت في جبال نيبال وانتشال 14 جثة / AFP
30 مايو 2022

أعلن الجيش النيبالي اليوم الاثنين العثور على حطام طائرة فُقدت في جبال نيبال وانتشال 14 جثة من بين 22 شخصاً كانوا على متنها.

وقال تكناث سيتولا المسؤول في مطار تريبهوان الدولي بالعاصمة كاتماندو إن رجال الإنقاذ انتشلوا 14 جثة من موقع الحادث.

لم ترد أنباء عن ناجين ولا يزال البحث في موقع التحطم مستمراً.

أظهرت لقطات جوية لموقع التحطم حطام الطائرة وقد تناثر على صخور مضيق جبلي.

وانقطع الاتصال بالطائرة، وهي من طراز "توين أوتر" وتابعة لشركة "تارا إير" المحلية، أمس الأحد أثناء تحليقها في منطقة من الوديان النهرية العميقة وقمم الجبال في رحلة مدتها عشرون دقيقة.

وقال الجيش إن الطائرة تحطمت في بلدة سانوسوير بمنطقة موستانغ القريبة من مدينة جومسوم الجبلية حيث كانت متجهة بعد إقلاعها من مدينة بوكارا الواقعة على بعد 200 كيلومتر غربي كاتماندو.

وذكرت بيانات تتبع نشرها موقع "فلايت رادار 24 دوت كوم" إقلاع الطائرة التي صُنعت قبل 43 عاماً من بوكارا في الساعة 9:55 صباحاً بالتوقيت المحلي (04:10 بتوقيت غرينتش)، وإرسالها آخر إشارة لها في الساعة 10:07 صباحاً (04:22 بتوقيت غرينتش) وكانت على ارتفاع 12 ألف 825 قدم (3900 متر).

كان على متن الطائرة أربعة هنود وألمانيان.

بينما كان أفراد الطاقم الثلاثة والركاب الآخرون من نيبال.

وتعمل الطائرة "توين أوتر"، وهي طائرة قوية صنعتها في الأصل شركة تصنيع الطائرات الكندية "دي هافيلاند"، في نيبال منذ نحو خمسين عاماً، شهدت خلالها نحو 21 حادثاً، حسب موقع "أفيييشن نيبال دوت كوم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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