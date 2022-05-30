قال وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، إن بلاده تستهدف استقبال 42 مليون سائح بحلول نهاية العام الجاري 2022.

وأضاف في تصريحات أدلى بها الاثنين خلال مشاركته في برنامج تليفزيوني محلي، أن الوزارة تواصل منذ عام 2019 تطوير استراتيجيات مختلفة تتعلق بالقطاع السياحي.

وأشار أرصوي إلى أن السائح يمكنه العثور على معالم سياحية وتاريخية وطبيعية في الولايات التركية الـ81 كافة.

وأفاد بأن وزارة الثقافة والسياحة التركية كثفت مؤخراً حوافزها لإقامة المهرجانات، لافتاً إلى إقامة آلاف الفاعليات الفنية في هذا الإطار.

في السياق نفسه قال الوزير التركي إن بلاده استقبلت ما معدله 150 ألف سائح يومياً خلال شهر مايو/أيار الجاري.

وأضاف أن إسطنبول استقبلت وحدها ما معدله 50 ألف سائح يومياً، فيما زار أنطاليا عاصمة السياحة التركية 60 ألف سائح خلال مايو الجاري فقط.

وأوضح أنه على الرغم من الحرب الروسية-الأوكرانية، فإنهم يستهدفون استقبال 42 مليون سائح، وعائدات سياحية بقيمة 35 مليار دولار، حتى نهاية 2022.