جاء ذلك في كلمة أمس الاثنين، خلال حفل استقبال أقامته سفارة أنقرة لدى روما، بمناسبة إتمام شركة "بايكار" التركية رسمياً عملية استحواذها على عملاق صناعة الطيران الإيطالية "بياجيو إيروسبيس".

وحضر الحفل الذي أقامته السفيرة التركية أليف أولغن، وزير الأعمال والمصنوعات الإيطالية أدولفو أورسو وقائد القوات الجوية الإيطالية الجنرال أنطونيو كونسيرفا.

كما حضر الحفل مدير عام شركة "بايكار" التركية خلوق بيرقدار، والمفوضون الاستثنائيون الذين يديرون الشركة الإيطالية وعدد من كبار الضيوف.

وأوضح الوزير الإيطالي أن إتمام صفقة شراء "بياجيو" مع "بايكار" التركية، يعتبر رمزاً وخطوة مهمة واستراتيجية.

وأضاف أنه من المهم جداً أن يكون لاستثمار "بايكار" رؤية لإنعاش القدرات التكنولوجية لشركة "بياجيو" بقطاع الطيران والصيانة وإنتاج المحركات، مؤكداً أن التعاون بين الشركتين "يُمثل لحظة حاسمة لأمن ودفاع أوروبا".

ويُنظر إلى عملية الاستحواذ باعتبارها بداية لعصر جديد يحمل إرث شركة "بياجيو إيروسبيس" الممتد على مدار 140 عاماً في إيطاليا إلى المستقبل.

وفي 27 ديسمبر/كانون الأول 2024 أعلنت "بايكار" استحواذها على الشركة الإيطالية العريقة "بياجيو آيروسبيس" التي تأسست عام 1884.

وطوّرت الشركة الإيطالية أكثر من 25 طرازاً من الطائرات، وتحتل موقعاً استراتيجياً بمنظومة الصناعات الدفاعية الإيطالية من خلال تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والتحديث.

ومن خلال الاستحواذ، ستزيد "بايكار" نفوذها في سوق الطيران الأوروبية ، كما ستعزز قدرتها الإنتاجية من خلال الحفاظ على إرث "بياجيو" التاريخي.

يذكر أنه في السنوات الأخيرة، حصلت "بايكار" على أكثر من 90% من إيراداتها من الصادرات، إذ تصدِّر طائراتها "بيرقدار تي بي 2" و"بيرقدار أقنجي تيها" إلى 35 دولة.