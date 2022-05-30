سياسة
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بايدن يؤكد أن واشنطن لن تزوّد أوكرانيا بأنظمة صاروخية تصل إلى روسيا
نفى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عزم بلاده تزويد أوكرانيا بأنظمة صاروخية بعيدة المدى يمكنها الوصول إلى الأراضي الروسية، وذلك رداً على التقارير الإعلامية التي ادعت ذلك.
بايدن يؤكد أن واشنطن لن تزوّد أوكرانيا بأنظمة صاروخية تصل إلى روسيا
بايدن يؤكد أو الولايات المتحدة لن تزوّد أوكرانيا بأنظمة صاروخية يمكنها الوصول إلى روسيا / Getty Images
30 مايو 2022

أكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين أن الولايات المتحدة "لن تزوّد" أوكرانيا بأنظمة صاروخية يمكنها الوصول إلى روسيا.

وقال بايدن: "لن نرسل إلى أوكرانيا نظام صواريخ يصل إلى الأراضي الروسية"، حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية.

وجاءت تصريحات بايدن بعدما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الجمعة أن إدارة بايدن، سترسل أنظمة صاروخية "بعيدة المدى" إلى أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين، لم تسمهم، قولهم إنه "من المتوقع أن تعلن إدارة بايدن، الأسبوع المقبل، أنها سترسل إلى أوكرانيا أنظمة صاروخية بعيدة المدى تقول كييف إنها ضرورية لمحاربة الهجوم الروسي في منطقة دونباس".

وأشارت الصحيفة إلى أن من بين الأسلحة المتوقع أن توفرها الولايات المتحدة لكييف "أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة (MLRS) وهي قاذفات مدفعية متحركة يمكنها الإطلاق لمسافة تصل إلى عشرات الأميال".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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