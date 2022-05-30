سياسة
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"في قصف روسي".. ماكرون يعلن مقتل صحفي فرنسي في أوكرانيا
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون الاثنين مقتل صحفي من مواطنيه يعمل لصالح قناة فرنسية في أوكرانيا، فيما كان على متن حافلة تنقل مدنيين فارين من القصف الروسي.
"في قصف روسي".. ماكرون يعلن مقتل صحفي فرنسي في أوكرانيا
  بقصف روسي.. ماكرون يعلن مقتل صحفي فرنسي في أوكرانيا   / Others
30 مايو 2022

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين مقتل صحفي من مواطنيه يعمل لصالح قناة فرنسية في أوكرانيا.

وقُتل الصحفي الذي كان يعمل في قناة BFMTV الفرنسية فيما كان على متن حافلة تنقل مدنيين فارين من القصف الروسي، حسبما نقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية (مقرها فرنسا).

وكتب ماكرون على تويتر أن "الصحفي فريديريك لوكليرك إيمهوف كان في أوكرانيا لإظهار حقيقة الحرب. أصيب إصابة قاتلة عندما كان في حافلة إنسانية تنقل مدنيين أرغموا على الفرار هرباً من القنابل الروسية".

من جهتها طالبت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان بتحقيق شفاف في الحادثة.

وتواصل روسيا، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، شن عملية عسكرية داخل جارتها أوكرانيا، ما خلّف أزمة إنسانية وأضر بشدة بقطاعي الغذاء والطاقة على مستوى العالم، ودفع عدداً من الدول إلى فرض عقوبات على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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