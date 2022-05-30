سياسة
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محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، فوز المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تحقيقه عدة نجاحات في الدوري، كان آخرها إيصال فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في مواجهة ريال مدريد الذي تُوج باللقب.
محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
محمد صلاح يتوَّج بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم / AA
30 مايو 2022

نال المصري محمد صلاح الاثنين جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، المقدمة من رابطة المحترفين لموسم 2022/2021.

وكتب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على موقعه الرسمي: "تهانينا لمحمد صلاح على فوزه بجائزة لاعب العام في الدوري الممتاز بتصويت الجماهير". وتفوق نجم نادي ليفربول على كل من، فيل فودين وكيفين دي بروين، ثنائي مانشستر سيتي، وكونور كالاجر لاعب كريستال بالاس، وديكلان رايس من وست هام يونايتد.

وجاء تتويج صلاح بالجائزة بعد أن قاد "الريدز" إلى الفوز بكأسي الرابطة والاتحاد الإنجليزيين، واحتلال الوصافة في الدوري الممتاز بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، كما أوصل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في مواجهة ريال مدريد الذي توج باللقب.

وفي الجانب الفردي، حصد صلاح جائزة أفضل لاعب في "البريميرليغ" 2022 من اتحاد الكتاب، والحذاء الذهبي هدافاً للمسابقة برصيد 23 هدفاً للمرة الثالثة في مسيرته.

​​​​​​​وبذلك حافظ محمد صلاح على لقبه الفردي للسنة الثانية على التوالي بعد أن توج بجائزة الأفضل في "البريميرليغ" في الموسم الماضي أيضاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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