قال الكرملين في بيان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي اليوم الاثنين، بأن روسيا مستعدة لتسهيل العبور البحري غير المقيّد لصادرات الحبوب من المواني الأوكرانية بالتنسيق مع تركيا.

ويصل نصيب روسيا وأوكرانيا معا من صادرات القمح العالمية إلى 29%، أغلبها عبر البحر الأسود، ومن صادرات زيت عباد الشمس العالمية إلى 80%. كما أن أوكرانيا مُصدّر كبير للذرة.

وأكد بوتين مجدداً أن روسيا قد تصدر كميات كبيرة من الأسمدة والمواد الغذائية في حالة رفع العقوبات المفروضة عليها، وفقاً لبيان نشره الكرملين عن المحادثة الهاتفية مع أردوغان.

وأضاف الكرملين: "خلال مناقشة الوضع في أوكرانيا، جرى التأكيد على ضمان الملاحة الآمنة في البحر الأسود وبحر آزوف والقضاء على التهديد من الألغام في مياههما".

وتابع البيان: "أشار فلاديمير بوتين إلى استعداد الجانب الروسي لتسهيل العبور البحري غير المقيد للبضائع بالتنسيق مع الشركاء الأتراك. وهذا ينطبق أيضاً على صادرات الحبوب من المواني الأوكرانية".

وتسبب الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط في اضطرابات في سوق الحبوب مما دفع العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو إلى الوصول إلى مستويات ارتفاع قياسية في مارس/آذار وسط مخاوف بشأن الإمدادات.

وتتوقع موسكو محصولاً قياسياً هذا العام وشحن الصادرات من مواني روسيا المفتوحة على البحر الأسود بينما تظل المواني الأوكرانية تحت حصار البحرية الروسية.