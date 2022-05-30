سياسة
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ميسي: بنزيمة يستحق الفوز بالكرة الذهبية والريال لم يكن الأفضل في البطولة
اعتبر ليونيل ميسي أن مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيمة يستحق الفوز بالكرة الذهبية، بعد أن قدم أفضل موسم له في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. ويرى في المقابل أن فريق الريال لم يكن الأفضل في البطولة.
ميسي: بنزيمة يستحق الفوز بالكرة الذهبية والريال لم يكن الأفضل في البطولة
ميسي: بنزيمة يستحق الفوز بالكرة الذهبية والريال لم يكن الأفضل في البطولة / AA
30 مايو 2022

قال ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين اليوم الاثنين إن الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد يستحق الفوز بالكرة الذهبية بعد الدور الذي لعبه في تتويج بطل إسبانيا بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقدم بنزيمة أفضل موسم له خلال 13 عاماً مع ريال مدريد، إذ أحرز 44 هدفاً وصنع 15 هدفاً بجميع المسابقات ليقود الفريق للتتويج بلقبي الدوري ودوري الأبطال.

وتصدر اللاعب البالغ عمره 34 عاماً قائمة هدافي البطولتين، وأحرز ثلاثية في مرمى كل من باريس سان جيرمان وتشيلسي في أدوار خروج المغلوب.

وقال ميسي مهاجم باريس سان جيرمان للتلفزيون الأرجنتيني: "بدون أدنى شك قدم بنزيمة موسماً مذهلاً وأنهاه بحصد لقب دوري الأبطال".

وتابع "لعب دوراً حاسماً في كل المباريات بدءاً من دور الستة عشر. أعتقد أنه لا توجد أي شكوك هذا العام".

وسيقام حفل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في 17 أكتوبر/تشرين الأول القادم مع إعلان قائمة المرشحين في 12 أغسطس/آب.

وستُمنح الجائزة عن الفترة من أغسطس وحتى يوليو/تموز بدلاً من العام الميلادي.

وعزز ريال مدريد رقمه القياسي عندما حصد لقبه الرابع عشر في كأس أوروبا بعد تغلبه 1-0 على ليفربول الإنجليزي يوم السبت.

وأحرز بنزيمة ثلاثية في الفوز 3-2 على باريس سان جيرمان في النتيجة الإجمالية في دور الستة عشر، ليحرم الفريق الفرنسي التتويج بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

وقال ميسي الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات: "مباراة ريال مدريد حطمتنا وحطمتني وحطمت جميع أعضاء الفريق. كنا نعقد آمالاً كبيرة. الأمر يجعلني أرغب في الفوز باللقب مرة أخرى".

وأضاف: "لكن الفريق الأفضل لا يفوز بلقب دوري الأبطال. لا أريد التقليل من شأن ريال مدريد، لكنه لم يكن الأفضل في البطولة ومع ذلك تغلب على الجميع".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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