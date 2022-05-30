سياسة
2 دقيقة قراءة
في اتصال هاتفي.. أردوغان يبحث مع نظيره الأوكراني آخر مستجدات الحرب
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، آخر مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية. مؤكداً استعداد بلاده دعم المفاوضات بين موسكو وكييف.
في اتصال هاتفي.. أردوغان يبحث مع نظيره الأوكراني آخر مستجدات الحرب
في اتصال هاتفي.. أردوغان يبحث مع نظيره الأوكراني آخر مستجدات الحرب / AA
30 مايو 2022

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي آخر مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي الاثنين بين الرئيس التركي ونظيره الأوكراني، بحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح أردوغان لنظيره الأوكراني أنه بذل قصارى جهوده لمواصلة المفاوضات بين كييف وموسكو، مؤكداً استعداده الدائم لتقديم الدعم المطلوب بما في ذلك الوساطة.

وأكد أردوغان إيلاءه مشروع الممر الآمن، الرامي إلى تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية عبر البحر، أهميةً خاصة.

والسبت، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد بلاده للبحث عن طرق لتصدير الحبوب الأوكرانية بما في ذلك نقلها من مواني البحر الأسود.

وأشار الرئيس التركي إلى أنه ينظر بإيجابية إلى المشاركة واستضافة مركز المراقبة المزمع إنشاؤه بمشاركة روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في إسطنبول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us