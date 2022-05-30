بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي آخر مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي الاثنين بين الرئيس التركي ونظيره الأوكراني، بحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح أردوغان لنظيره الأوكراني أنه بذل قصارى جهوده لمواصلة المفاوضات بين كييف وموسكو، مؤكداً استعداده الدائم لتقديم الدعم المطلوب بما في ذلك الوساطة.

وأكد أردوغان إيلاءه مشروع الممر الآمن، الرامي إلى تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية عبر البحر، أهميةً خاصة.

والسبت، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد بلاده للبحث عن طرق لتصدير الحبوب الأوكرانية بما في ذلك نقلها من مواني البحر الأسود.

وأشار الرئيس التركي إلى أنه ينظر بإيجابية إلى المشاركة واستضافة مركز المراقبة المزمع إنشاؤه بمشاركة روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في إسطنبول.