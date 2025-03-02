الحرب على غزة
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"مائدتنا واحدة".. الهلال الأحمر التركي سيوزع 900 ألف وجبة في غزة طيلة رمضان
أعلن الهلال الأحمر التركي، اليوم الأحد، أنه سيوزع 900 ألف وجبة إفطار في قطاع غزة طوال شهر رمضان الجاري، مشيراً في بيان إلى أنه سيدعم المحتاجين في 18 دولة، لا سيما في غزة، في إطار حملة "في رمضان هذا أيضاً، قلبنا واحد، مائدتنا واحدة".
"مائدتنا واحدة".. الهلال الأحمر التركي سيوزع 900 ألف وجبة في غزة طيلة رمضان
الهلال الأحمر التركي سيوزع 900 ألف وجبة في غزة طيلة رمضان / AA Archive
2 مارس 2025

وكجزء من استعداداته لشهر رمضان، بدأ الهلال الأحمر التركي بتوزيع 50 ألف طرد غذائي في غزة، أُعدّت لتغطية الاحتياجات الأساسية للعائلات لمدة شهر كامل.

كما استهل الهلال الأحمر الشهر الفضيل بتوزيع وجبات ساخنة على 30 ألف شخص في غزة.

ووزّع الهلال الأحمر التركي وجبات الإفطار في مناطق الرمال ودير البلح شمال غزة، إضافة إلى مناطق سكنية متفرقة في خان يونس ورفح جنوب القطاع.

وسيواصل توزيع وجبات الإفطار طوال الشهر الفضيل لتصل إلى 900 ألف وجبة.

وبمناسبة شهر رمضان، يواصل الهلال الأحمر التركي العمل من أجل إرسال "سفينة الخير"، التي تحمل ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة.

وكانت "سفينة الخير" التركية الخامسة عشرة المحملة بمساعدات لقطاع غزة وصلت إلى ميناء العريش بمصر في 9 فبراير/شباط الماضي.

مصدر:TRT Arabi
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