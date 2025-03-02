وكجزء من استعداداته لشهر رمضان، بدأ الهلال الأحمر التركي بتوزيع 50 ألف طرد غذائي في غزة، أُعدّت لتغطية الاحتياجات الأساسية للعائلات لمدة شهر كامل.

كما استهل الهلال الأحمر الشهر الفضيل بتوزيع وجبات ساخنة على 30 ألف شخص في غزة.

ووزّع الهلال الأحمر التركي وجبات الإفطار في مناطق الرمال ودير البلح شمال غزة، إضافة إلى مناطق سكنية متفرقة في خان يونس ورفح جنوب القطاع.

وسيواصل توزيع وجبات الإفطار طوال الشهر الفضيل لتصل إلى 900 ألف وجبة.

وبمناسبة شهر رمضان، يواصل الهلال الأحمر التركي العمل من أجل إرسال "سفينة الخير"، التي تحمل ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة.

وكانت "سفينة الخير" التركية الخامسة عشرة المحملة بمساعدات لقطاع غزة وصلت إلى ميناء العريش بمصر في 9 فبراير/شباط الماضي.