صفقة محتملة بين إسرائيل وحماس

أفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بتفاصيل صفقة محتملة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس. وأوضحت القناة أن الصفقة تتكون من ثلاث مراحل، تشمل عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة. هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق تهدئة دائمة في المنطقة.

بايدن وترمب في مواجهة حرائق كاليفورنيا

في سياق آخر، يقدر الرئيس الأمريكي جو بايدن تكلفة إعادة إعمار لوس أنجلوس بمليارات الدولارات، وذلك بعد الأضرار الجسيمة التي تسببت بها حرائق الغابات. من جانبه، يعتزم الرئيس السابق دونالد ترمب زيارة كاليفورنيا لتقييم الوضع على الأرض، مما يعكس اهتمامًا واسعًا من القيادة الأمريكية بمعالجة تداعيات هذه الكارثة الطبيعية.

سوريا تفتح باب استيراد النفط

وفي تطور اقتصادي، أعلن وزير النفط السوري، غياث دياب، فتح بلاده باب استيراد النفط لجميع الجهات الدولية والتجارية. هذه الخطوة تهدف إلى توفير المشتقات النفطية للسوق المحلية، في محاولة لتحسين الوضع الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين.