الحرب على غزة
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جيش الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات بمدن الضفة فجراً
أغلق مستعمرون صباح اليوم الأربعاء المدخل الرئيسي لقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، تحت حماية قوات الاحتلال، وأدوا طقوساً تلمودية في المنطقة، ما أعاق حركة المواطنين، خصوصاً طلبة مدرستي اللبن الثانوية للبنات وذكور اللبن الثانوية.
جيش الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات بمدن الضفة فجراً
مداهمة عسكرية في مدينة نابلس بالضفة الغربية / Reuters
4 يونيو 2025

وحسب وكالة (وفا) الفلسطينية، رفع المستعمرون أعلام الاحتلال عند مدخل القرية وهددوا الأهالي بمنعهم من الخروج والدخول. وتعد هذه المرة الخامسة خلال عشرة أيام التي يُغلق فيها مدخل القرية.

وفي سياق متصل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الثلاثاء، حملة اعتقالات واقتحامات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال عدد من المواطنين، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية، وتحويل منازل إلى مراكز تحقيق وثكنات عسكرية.

وفي بلدة إذنا غرب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين فادي نوفل سليمية وعزت عواودة، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وفي طوباس، تواصلت منذ منتصف الليلة الماضية عمليات الاقتحام لبلدة طمون ومخيم الفارعة جنوب المدينة، إذ اعتقلت قوات الاحتلال نحو عشرة مواطنين، معظمهم من الأسرى المحررين، بينهم سيدة، بالإضافة إلى شابين من مخيم الفارعة.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال حولت أحد المنازل قرب مدخل طمون إلى مركز للتحقيق الميداني، وأجبرت عدداً من المواطنين على إخلاء منازلهم وتحويلها إلى نقاط عسكرية. كما قامت جرافات الاحتلال بتدمير الشوارع والبنية التحتية في المنطقة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر الأربعاء بلدتي عبوين شمال رام الله وسلواد شرق المدينة، وداهمت عدداً من المنازل. وشهدت قرى حوسان غرب بيت لحم وبيت فجار جنوبها اقتحامات مماثلة دون تسجيل اعتقالات حتى اللحظة، حسب ما أفادت به مصادر أمنية.

ومنذ 21 يناير/كانون الثاني بدأ جيش الاحتلال عملية عسكرية في مخيمات شمال الضفة، استهلها بمخيم جنين قبل أن تتوسع لتشمل مخيمات نور شمس وطولكرم والفارعة وبلدة طمون.​​​​​​​

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت أكثر من 179 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 973 فلسطينياً على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفاً، وفق معطيات فلسطينية.​​​​​​​

مصدر:TRT ARABI
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