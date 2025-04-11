الحرب على غزة
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على متنها مقاتلات F-35.. حاملة طائرات أمريكية ثانية تصل إلى الشرق الأوسط
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الخميس، إرسال حاملة طائرات ثانية إلى منطقة الشرق الأوسط، في إطار تصعيد عملياتها العسكرية ضد جماعة الحوثي في اليمن.
على متنها مقاتلات F-35.. حاملة طائرات أمريكية ثانية تصل إلى الشرق الأوسط
حاملة الطائرات يو إس إس كارل فينسون (CVN-70) وجناحها الجوي، الذي يضم مقاتلات من طراز F-35C Lightning II، / AFP
11 أبريل 2025

وقالت القيادة في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إن حاملة الطائرات يو إس إس كارل فينسون (CVN-70) وجناحها الجوي، الذي يضم مقاتلات من طراز F-35C Lightning II، بدأت العمل إلى جانب حاملة الطائرات يو إس إس هاري إس. ترومان (CVN-75) ضمن نطاق مسؤوليات القيادة المركزية الأمريكية.

ووفقاً لمسؤول عسكري أميركي، نفّذت الولايات المتحدة أكثر من 100 ضربة جوية ضد أهداف تابعة لجماعة الحوثي منذ بدء حملتها الأخيرة في منتصف مارس/آذار.

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي أسفرت غارات أمريكية عن مقتل نحو 90 مدنياً وإصابة أكثر من 212 آخرين، بينهم أطفال ونساء، وفق البيانات الحوثية التي لا تشمل الضحايا من القوات التابعة للجماعة.

تأتي هذه الغارات في أعقاب أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، مهدداً بـ"القضاء عليها تماماً". مع ذلك تجاهلت الجماعة تهديدات ترمب واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل واستهداف سفن في البحر الأحمر رداً على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الماضي حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبدعمٍ أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
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