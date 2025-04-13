وأكد البيان أن الوضع في مدينة الفاشر، التي تمثل مركز العمليات الإنسانية في دارفور، في غاية السوء، فلا تزال المعارك مستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 10 مايو/أيار 2024، رغم التحذيرات الدولية من خطورة استمرار القتال في هذه المدينة الحيوية.

ووفقاً للتقرير الأولي، فإن الهجمات الأخيرة على المدينة والمخيمات، التي استهدفت بشكل خاص مخيمات النازحين، أسفرت عن سقوط عديد من الضحايا، بالإضافة إلى تدمير كامل للمرافق الصحية. إذ توقف العمل في جميع المستشفيات في المنطقة، وأفاد البيان بأن الوضع في مخيم زمزم أصبح مأساوياً، إذ يجري تسجيل وفاة 5 مصابين كل ساعة بسبب غياب الرعاية الطبية.

كما جرى توثيق استهداف قوات الدعم السريع الكوادر الطبية، إذ قُتل 10 من العاملين في القطاع الصحي في الهجمات الأخيرة، بينهم مدير مستشفى أم كدادة.

من جهتها، أدانت منظمة الصحة العالمية هذه الهجمات العنيفة، معتبرة أن استهداف المدنيين والعاملين في المجال الصحي انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. وأعربت عن قلقها العميق إزاء الهجوم على مخيم زمزم الذي أسفر عن مقتل عدد من العاملين في القطاع الصحي خلال تأديتهم واجبهم الإنساني.

وفي تطور آخر، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً عبرت فيه عن استنكارها لهذه الهجمات، مؤكدة ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للعاملين في المجال الإغاثي والإنساني. ودعت الوزارة إلى وقف الأعمال العدائية فوراً وحماية المدنيين.

من ناحية أخرى، استمرت الهجمات على مخيمات النازحين في الفاشر، حيث شهدت المنطقة قصفاً مدفعياً جديداً على مخيم "أبو شوك" مساء السبت، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من النازحين. وأكدت منسقية مقاومة الفاشر أنها تحمّل قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن استهداف المدنيين العزل في هذه المنطقة، وطالبت بوقف فوري لجميع أعمال القصف والاعتداءات.

وتستمر المعارك في الفاشر وأجزاء أخرى من دارفور منذ أبريل/نيسان 2023، مما خلف أكثر من 20 ألف قتيل وأكثر من 15 مليون نازح ولاجئ وفقاً للتقديرات الأممية، بينما تشير تقارير أخرى إلى أن عدد القتلى قد يتجاوز 130 ألفاً.

ومنذ 10 مايو/أيار 2024، تشهد الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، اشتباكات بين قوات الجيش و"الدعم السريع" رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة التي تعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.